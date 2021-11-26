Intel объявила ряд инициатив для развития программируемых и открытых сетей

26 ноября 2021 г., 15:55

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Будущее за полностью программируемыми и по-настоящему открытыми сетями, где разработчики ограничены лишь скоростью работы ПО. Компания Intel заявила, что предлагает полный набор программных и аппаратных решений для создания сквозной программируемой сети - от процессоров Intel Xeon Scalable и Xeon-D следующего поколения до новых программируемых на языке P4 инфраструктурных процессоров и коммутаторов.



Компания представила Intelligent Network Fabric - сквозная программируемая платформа, использующая специальные аппаратные и программные предложения для расширения возможностей бизнеса.

Разрабатывается инфраструктурный процессор с кодовым названием Mount Evans на базе специализированной микросхемы. Впервые Intel и Google Cloud объявили о сотрудничестве в области проектирования и разработки этого открытого решения с поддержкой стандартного отраслевого языка программирования и IPDK с открытым исходным кодом для упрощенного доступа разработчиков к технологии в дата-центрах Google Cloud.



Также анонсирован коммутационный процессор Intel Tofino 3 (Intel fabric processor, IFP), который обеспечивает процесс коммутации дополнительными логическими возможностями благодаря поддержке программирования на P4 и ускорению рабочих нагрузок ИИ. Последнее расширяет возможности разработчиков сетевых решений, позволяя создавать более безопасные и самовосстанавливающиеся облачные сети. Стоит отметить, что Tofino появился в ассортименте Intel в результате приобретения компании Barefoot Networks в июне 2019 г.



Также сообщается, что телекоммуникационный холдинг AT&T при поддержке сформировавшейся экосистемы поставщиков решений рассматривает Intel в качестве партнера по предоставлению полупроводников для предстоящего развертывания своей виртуализированной сети радиодоступа (Virtualized Radio Access Network, vRAN). Такой подход обеспечит оператору гибкость при внедрении в свою сеть функций автоматизации процессов, а также облачных возможностей. Это также позволит оптимизировать производительность, затраты и операционную рентабельность.

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