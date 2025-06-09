9 июня 2025 г., 15:35

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Qualcomm посилює портфель АІ-рішень з поглинанням Alphawave за 2,4 млрд дол.

Qualcomm офіційно повідомила про намір придбати Alphawave за майже 2,4 млрд дол.

Акціонери Alphawave отримають 183 пенси за акцію — це майже 96% премія до ціни закриття 31 березня, безпосередньо перед тим, як Qualcomm оголосила про свою зацікавленість.

Як повідомляє Reuters, аналітики Jefferies заявили, що не очікують, що угода зіткнеться з будь-якими суттєвими регуляторними перешкодами, після того як Alphawave в понеділок вийшла зі свого спільного підприємства WiseWave у Китаї.

Очікується, що придбання Alphawave Semi буде завершено протягом першого календарного кварталу 2026 року.

Компанія Alphawave Semi була заснована Тоні Паліасом (Tony Pialis), Джонатаном Роджерсом (Jonathan Rogers) і Раджем Махадеваном (Raj Mahadevan) у 2017 році у Торонто. Перші два засновника працювали до того у Intel на керівних посадах. Тоні Паліас обіймав посаду генерального директора Alphawave, а штаб-квартира компанії була перенесена у Великобританію.

Аналітики зазначають, що Alphawave, яка розробляє напівпровідникові технології для центрів обробки даних, мереж та зберігання, є стратегічним придбанням для Qualcomm, яка в травні оголосила про своє повернення на ринок процесорів для центрів обробки даних.

«Alphawave розробила провідні технології високошвидкісного дротового з'єднання та обчислення, які доповнюють наші енергоефективні центральні процесори (CPU) та нейронні процесори (NPU)», наголосив Крістіано Амон (Cristiano Amon), президент і генеральний директор Qualcomm.

Як йдеться у заяві компанії, придбання Alphawave Semi має на меті подальше прискорення та забезпечення ключовими активами розширення бізнесу у сфері центрів обробки даних. Процесори Qualcomm Oryon CPU та Hexagon NPU добре позиціонуються для задоволення зростаючого попиту на високопродуктивні обчислення з низьким енергоспоживанням, що зумовлено швидким зростанням використання АІ та переходом до використання спеціальних процесорів у центрах обробки даних.

Слід зазначити, що Alphawave також викликала інтерес до поглинання в квітні з боку компанії Arm, що належить SoftBank, завдяки своїй технології «serdes», яка підвищує швидкість обробки даних чипами. Але все ж таки Arm відмовився від угоди після попередніх переговорів з Alphawave, про що в квітні ексклюзивно повідомило Reuters з посиланням на джерела.

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