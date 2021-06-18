Google выбрала процессоры AMD EPYC 3-го поколения для виртуальной машины Tau

18 июня 2021 г., 13:09

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Компании AMD и Google Cloud анонсировали T2D, первый инстанс в новом семействе виртуальных машин Tau на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения.



По данным Google Cloud, инстанс T2D предлагает на 56% более высокую абсолютную производительность и более чем на 40% более оптимальное соотношение цены и производительности для горизонтально масштабируемых рабочих нагрузок.



Как отмечается, экземпляры T2D на базе AMD EPYC 3-го поколения, отлично справляются с рабочими нагрузками, включая веб-серверы, контейнерные микросервисы, обработку журналов и обработку данных, крупномасштабные приложения Java и многое другое.



«В Google Cloud потребности наших клиентов в вычислениях постоянно развиваются, - заявил Томас Куриан (Thomas Kurian), генеральный директор Google Cloud. «Сотрудничая с AMD, клиенты Google Cloud теперь могут использовать потрясающую производительность для масштабируемых приложений с отличным соотношением цены и качества, и все это без ущерба для совместимости с x86».



«Мы разработали процессоры AMD EPYC 3-го поколения, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны облачных и корпоративных клиентов на высокопроизводительные, экономичные решения с оптимальной совокупной стоимостью владения», - отметила президент и генеральный директор AMD д-р Лиза Су (Lisa Su). «Мы тесно сотрудничаем с Google Cloud и гордимся тем, что они выбрали AMD для эксклюзивной поддержки нового экземпляра Tau VM T2D, который предоставляет клиентам новые мощные возможности для выполнения самых требовательных горизонтально масштабируемых рабочих нагрузок».

Акции компании AMD после этого объявления выросли на 5%.



Новые инстансы предлагаются в восьми различных предопределенных формах виртуальных машин, имеющих до 60 виртуальных ЦП на ВМ и до 4 ГБ памяти на виртуальный ЦП, что делает эту технологию идеальной для горизонтально масштабируемых рабочих нагрузок.



Инстансы T2D будут доступны в третьем квартале.

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