Глобальный рынок облачных услуг вырос на 33%

30 октября 2020 г., 14:45

Мировой рынок услуг облачной инфраструктуры продолжает расти на фоне затяжной пандемии COVID-19. Согласно выводам экспертов из Canalys, по итогам третьей четверти 2020 г. объем его выручки достиг 36,5 млрд долл., что на 33% больше в годовом сопоставлении. Отмеченный результат оказался на 2,0 млрд выше, нежели кварталом ранее и на 9,0 млрд выше в годовом сопоставлении. Повышенный спрос на облачные инструменты и услуги наблюдался во всех крупных секторах экономики, одинаково стабильно росли правительственные потребности, расходы корпоративных заказчиков и потребителей.

Мультиоблачные и гибридные ИТ оставались востребованными среди организаций по всему миру. При этом, конвергенция облачных решений и 5G обещает вызвать новую волну интереса к услугам облачных сервис-провайдеров.

Ведущим облачным игроком рынка оставался Amazon Web Services (AWS), сумевший отчитаться выручкой, превысившей общую выручку трех расположившихся следом игроков.

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