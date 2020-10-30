Мобильный бизнес Samsung в III кв. 2020 г. прибавил на 50%

30 октября 2020 г., 15:15

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Компания Samsung Electronics объявила финансовые результаты третьего квартала 2020 года, завершившегося 30 сентября. Консолидированная выручка компании за отчетный квартал составила 66,96 трлн вон (59 млрд долл.), операционная прибыль — 12,35 трлн вон (10,888 млрд долл.).

Несмотря на то, что в мире продолжается пандемия COVID-19, возобновление работы основных отраслей экономики привело к значительному росту потребительского спроса. Samsung Electronics смогла успешно отреагировать на ситуацию, обеспечив гибкость управления цепочками поставок (SCM, supply chain management). Благодаря этому квартальный доход оказался самым высоким за всю историю компании.

Квартальная операционная прибыль увеличилась на 52% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря усилению спроса на смартфоны и потребительскую электронику, а также эффективному управлению затратами. Операционная прибыль за III квартал оказалась также выше на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основе чего лежали значительные продажи элементов памяти и потребительских товаров.

По направлению производства элементов памяти выручка оказалась устойчивой благодаря тому, что уверенный спрос на продукцию для мобильных устройств и персональных компьютеров стал причиной более значительного, чем ожидалось, объема поставок. За счет этого удалось полностью компенсировать влияние снижения цен на элементы памяти. По направлению производства СБИС также отмечен рост доходов за счет спроса на компоненты для мобильных телефонов, в то время как на направление производства печатных плат оказал благоприятное влияние рост объема заказов на платы для высокопроизводительных вычислений (НРС) и других вариантов применения.

По направлению производства панелей дисплеев отмечен рост прибыли в квартальном исчислении, в основе чего лежало увеличение объемов продаж дисплеев для мобильных устройств, обусловленное запуском новых продуктов, и улучшение соотношения поставок и спроса на крупногабаритные панели.

Почти 50-процентный скачок в объемах продаж смартфонов (в том числе — новых флагманских продуктов) в совокупности с улучшением управления затратами — привели к росту прибыли по направлению производства мобильных устройств в сравнении с предыдущим кварталом.

В перспективе Samsung Electronics ожидает снижения прибыли в четвертом квартале, в связи со снижением спроса на элементы памяти со стороны клиентов-производителей серверов и усилением конкуренции в сегментах мобильных телефонов и бытовой электроники.

Смягчение ценовой политики в отношении памяти для серверов, обусловленное корректировкой складских запасов клиентов, скорее всего, скажется на производстве элементов памяти, несмотря на то, что на память для мобильных устройств и ноутбуков спрос останется стабильным. Производство СБИС начнет активные поставки однокристальных (SoC) систем 5G по технологии 5-нм, а по направлению производства печатных плат ожидается рост спроса на системы НРС и SoC для мобильных устройств. По направлению производства дисплеев должен произойти существенный рост продаж панелей дисплеев для мобильных устройств, по отношению к третьему кварталу.

В 2021 году компания ожидает восстановление общего спроса во всем мире, однако сохраняются риски нестабильности, обусловленные возможными повторными волнами эпидемии COVID-19.

Помимо того, что по направлению производства панелей дисплеев в 2021 году планируется начало выпуска новых дисплеев по технологии Quantum-Dot (QD), также ставится задача сконцентрировать внимание на повышении выручки за счет укрепления лидирующих позиций в производстве дисплеев для мобильных устройств.

Планируется, что по направлению мобильных устройств будет глобально расширено предложение складных моделей и моделей для сетей 5G. Производство сетевого оборудования также укрепит свои глобальные позиции благодаря росту коммерческих сервисов стандарта 5G. Будет укрепляться присутствие подразделения бытовой электроники в сегменте онлайн-продаж и сегменте В2В, а также расширится линейка премиальной продукции.

Капитальные затраты компании в третьем квартале сохранились на уровне 8,4 трлн вон, в том числе 6,6 трлн вон было затрачено по направлению производства полупроводников, а 1,6 трлн вон — по направлению производства дисплеев.

Консолидированная выручка за третий квартал по направлению производства панелей дисплеев составила 7,32 трлн вон, а операционная прибыль за этот период — 0,47 трлн вон. Рост прибыльности произошел на основе роста объемов продаж панелей для дисплеев смартфонов, телевизоров и мониторов, чему не помешало даже воздействие пандемии COVID-19.

Прибыльность в сегменте дисплеев для мобильных устройств возросла по мере восстановления спроса на экраны для смартфонов со стороны основных клиентов, которое обусловило увеличение доли применения. Потери в сегменте крупногабаритных дисплеев слегка сократились в квартальном исчислении, причиной чему стал рост цен на панели и более высокие объемы продаж телевизоров с крупными диагоналями и высокопроизводительных панелей мониторов.

В прогнозах на IV квартал компания ожидает устойчивый спрос на дисплеи для мобильных устройств, обусловленный выводом на рынок новых моделей смартфонов. Компания также намерена активно реагировать на потребительский спрос и улучшать ассортимент, чтобы добиться увеличения объемов продаж и прибыльности. В сегменте крупногабаритных дисплеев компания продолжит реагировать на существующий клиентский спрос на LCD-панели и ускорит переход на новую технологию QD-дисплеев.

Несмотря на то, что с определенной вероятностью в 2021 году сохранится нестабильность, обусловленная пандемией COVID-19 и глобальными торговыми вызовами, компания ожидает постепенного восстановления рынка смартфонов, в основе чего будут лежать сервисы 5G. Компания также планирует сконцентрировать усилия на укреплении лидерства в производстве панелей на органических светодиодах (OLED).

Подразделение IT и мобильной связи сообщило о консолидированной выручке в размере 30,49 трлн вон и операционной прибыли в размере 4,45 трлн вон в третьем квартале.

Общий рыночный спрос в этот период повысился, поскольку стимулирующие меры помогли экономике многих стран восстановиться после выхода на режим самоизоляции во втором квартале. Продажи смартфонов компании резко выросли по сравнению с предыдущим кварталом благодаря выпуску новых флагманских моделей, таких как Galaxy Note20 и Galaxy Z Fold2, а также увеличению продаж устройств для массового рынка в ключевых регионах, включая Индию.

Эффективное управление затратами за счет стандартизации компонентов и сокращения маркетинговых расходов привело к значительному повышению прибыльности. Увеличение продаж планшетов и носимых устройств, включая Galaxy Tab S7, Galaxy Watch3 и Buds Live, также способствовало росту прибыли в третьем квартале.

В четвертом квартале ожидается повышение рыночного спроса по сравнению с предыдущим кварталом, обусловленное сезонностью в конце года и продолжением восстановления этого показателя. При этом прогнозируется снижение продаж смартфонов по сравнению с предыдущим кварталом, связанное с ослаблением эффекта от выхода новых флагманских моделей. Увеличение расходов на маркетинг в ответ на усиление конкуренции и сезонность в конце года также может снизить прибыль.

По прогнозам, в 2021 году спрос на рынке мобильных устройств увеличится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря непрерывному восстановлению экономики и ускорению перехода к сетям 5G, однако неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, сохраняется. Подразделение мобильных коммуникаций стремится расширить продажи смартфонов за счет усиления линейки складных телефонов и массовых моделей с поддержкой 5G.

По сетевому направлению, Samsung укрепила базу для 5G-бизнеса, заключив крупномасштабный контракт на поставку техники с компанией Verizon в США. Также она продолжит расширять покрытие 5G в Южной Корее и будет стремиться к расширению в этой области во всем мире, включая Северную Америку и Японию.

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