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Глобальные поставки устройств вырастут почти на 1%

22 января 2020 г., 13:04
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Глобальные поставки устройств вырастут почти на 1%

Исходя из подсчетов Gartner, в 2019 г. на мировой рынок было поставлено 2,15 млрд компьютеров, планшетов и мобильных телефонов. Прогнозируется, что по итогам нынешнего года этот результат удастся улучшить на 0,9%, вследствие чего преодоленным окажется рубеж в 2,16 млрд отгруженных устройств.

Ожидаемый рост связывается, прежде всего, с началом массового перехода владельцев смартфонов на модели с поддержкой стандарта 5G. В частности, после сокращения рынка мобильных телефонов в 2019 г. на 2%, 2020 г. закроется ростом в размере 1,7%. На 5G-модели придется 12% общих поставок мобильных телефонов, а в 2022 г. подконтрольная им доля расширится до 43%. По итогам 2023 г. свыше половины поставленных на мировой рынок мобильных телефонов будут поддерживать стандарт 5G.

После роста в 2019 г. сегмент компьютеров вернется в зону снижения поставок. Главная тому причина — постепенное снижение темпов миграции на устройства с Windows 10. В Gartner полагают, что к концу 2020 г. под Windows 10 будут работать более 1 млрд или же около 80% всех используемых в мире компьютеров.


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