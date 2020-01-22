IBM удивила аналитиков ростом доходов

22 января 2020 г., 12:25

0

Tweet

Опровергая пессимистические ожидания наблюдателей с Уолл-Стрит, IBM показала прибыль на акцию $4,71 — на два цента выше, чем давали их прогнозы. Квартальный доход составил 21,78 млрд долл. против последних оценок аналитиков — 21,62 млрд долл. Компания также прервала длившееся пять кварталов падение доходов, объявив о росте на 3 процента (с учётом курса валют и ликвидаций бизнеса).

Эти результаты, пославшие акции IBM вверх на 5,5%, стали первыми признаками того, что Big Blue наконец начинает ощущать положительный эффект от приобретения Red Hat, которое было завершено в июле прошлого года.

Доходы Red Hat выросли на 24%, что позволило ей впервые получить более миллиарда долларов за квартал. По словам представителей компании, за отчётный период с Red Hat было заключено 21 новое соглашение, каждое на сумму более 10 млн долл.

Red Hat также ответственна за 23-процентный рост доходов облачного бизнеса IBM в IV квартале (за полный год они увеличились всего на 14%). В масштабах года 21,2 млрд долл., заработанные IBM Cloud, составили около 30% всех доходов IBM.

Главный аналитик Pund-IT, Чарльз Кинг (Charles King), указал, что с тех пор как Джинни Рометти (Ginni Rometty) стала генеральным директором, вклад облачного бизнеса в общую копилку IBM вырос более, чем в 7 раз (с 4%), что свидетельствует о действенности облачной стратегии компании.

IBM рассчитывает, что тенденция роста доходов, особенно примечательная на фоне ослабления продаж у её конкурентов — Cisco Systems, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise и NetApp, продержится не менее «пары кварталов». С этим прицелом компания улучшила полногодовой прогноз прибыли для 2020 г. до $13,35, что превышает ожидания сторонних аналитиков ($13,29).

Системный сегмент IBM, частично благодаря развёртыванию новой линейки мейнфреймов Z 15, вырос на 16% по сравнению с прошлым годом, при этом продажи мэйнфреймов увеличились более, чем на 60%. Доходы Storage Systems выросли на 3%, а продажи линейки процессоров Power сократились (насколько именно, неизвестно).

Поступления от сервисов, составляющие более половины доходов компании, в целом незначительно уменьшились. Сегмент Global Business Services продемонстрировал нулевую динамику, а для Global Technology Services, где отмечен спад на 4%, руководство IBM наметило ряд агрессивных мер, нацеленных на гибридные облака, кибербезопасность, мультиоблачное администрирование и OpenShift.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet