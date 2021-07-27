Nokia C30 получил диагональ 6,82 дюймов и батарею 6000 мАч

27 июля 2021 г., 13:55

Финская компания HMD Global представила ряд новых устройств и среди них смартфон Nokia C30, который оснащен сверхмощным аккумулятором и самым большим экраном среди всех смартфонов Nokia.



Как отмечается, растущий спрос на большие экраныi показывает, что количество потребителей, которые ищут смартфоны с размером экрана от 6” до 7”, возрастет к 2025 году с нынешних 82% до 96%. Nokia C30 имеет 6,82-дюймовый экран HD+, который приятно удивит поклонников больших дисплеев.



Благодаря ёмкому аккумулятору 6000 мАч аппарат может работать на одном заряде до трех дней. А высокое качество и прочность конструкции смартфона Nokia C30 с поликарбонатным покрытием, по уверению производителя, гарантированно обеспечит долговечность устройства.

Nokia C30 поступит в продажу в августе в конфигурации с 2/32 ГБ по ориентировочной розничной цене 3199 грн.

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