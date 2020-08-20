Epic против Apple

20 августа 2020 г., 13:45

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Последнюю неделю в компьютерной отрасли развивается, возможно, одна из самых эпичных (сложно было удержаться от каламбура) битв этого года.

Компания Epic, разработчик популярнейшей игры Fortnite, публикует свою игру на различных платформах, включая Apple App Store для смартфонов iPhone и планшетов iPad. Игра предполагает покупку игроками различных элементов (одежда, танцевальные движения, и тд) за виртуальную валюту, которую в свою очередь игроки должны покупать за реальные деньги. При покупке виртуальной валюты на мобильных устройствах согласно правилам, установленным на этих платформах (App Store, Google Play) разработчики должны отчислять «хозяевам» платформ 30% от суммы покупок. Так прописано в правилах работы разработчиков в мобильных магазинах, где указано, что все внутриигровые покупки должны совершаться с помощью встроенных инструментов, предлагаемых Apple или Google, и разработчики не могут открыто предлагать альтернативные методы оплаты. Исключения касаются покупки физических товаров и некоторых других категорий товаров. (В случае с Android ситуация немного проще, потому что приложение можно установить, минуя Google Play, что в своё время и сделала Epic, громко хлопнув дверью и удалив приложение из Google Play. Правда, потом вернула).

Однако, несколько дней назад компания Epic выпустила апдейт для Fortnite под iOS, в которой уже после того, как приложение прошло проверку у Apple, активировала функциональность по покупке V-bucks напрямую, минуя механизмы Apple. Это было прямым нарушением вышеупомянутых правил, и реакция Apple была совершенно предсказуемой – компания удалила приложение Fortnite из App Store. Несколько часов спустя то же самое сделала и Google, так как в Google Play вышел подобный апдейт с возможностью внутриигровых покупок, минуя механизмы Google. Дальнейшие шаги компании Epic продемонстрировали, что эти обновления с такой функциональностью были осознанной провокацией Apple и Google: как только приложения были удалены, Epic объявила о подаче исков против обеих компаний, а против Apple запустила еще и массированную рекламную кампанию в игре. В рамках этой кампании Epic использует тематику известного рекламного рекламного ролика «1984», в котором Apple выступала как бунтарь против IBM, как «Большого Брата». Только теперь в ролике Epic «Большим Братом» является Apple.

Суть претензии Epic к Apple заключается в том, что Apple, по утверждению, «контролирует рынки, ограничивает конкуренцию и душит инновации». Делает это все компания путём «применения монополистского подхода к распространению приложений среди пользователей мобильных устройств – смартфонов и планшетов, и обработки потребительских платежей за цифровой контент, используемых внутри приложений для iOS». Говоря простым языком, Apple, создав платформу iOS, теперь незаконно ограничивает доступ разработчиков к пользователям, заставляя разработчиков обязательно делиться 30% выручки от внутриигровых транзакций и покупки приложений. Генеральный директор Epic Тим Свини говорил недавно в интервью, что «Apple ограничивает экосистему, изобретя абсолютную монополию на распространение программного обеспечения и его монетизацию». Ему, кстати, любит вторить и Павел Дуров, периодически выступая на тему того, каким злом нынче является Apple и её App Store, и как Apple блокирует инновации в Телеграме.

17 августа Apple сделала в этой битве следующий шаг, которого, возможно, в Epic не ожидали. Apple проинформировала Epic Games, что 28 августа Apple отключит их учетную запись как разработчика в экосистеме Apple, что приведёт к достаточно серьёзным последствиям. По сути, все, что касается разработки приложений для iOS и macOS, станет недоступно, включая нотаризацию приложений для macOS. Нотаризация – это специальная подпись приложений сертификатом разработчика, без которой приложения на macOS не работают. Но что более серьезно, так это Epic Games потеряют возможность разрабатывать и предлагать сторонним разработчикам Unreal Engine для iOS и macOS, что затронет уже не только EG, но и массу других компаний. Чтобы избежать этого, Epic Games должна устранить нарушение правил программы разработчиков для платформ Apple (то есть убрать альтернативные методы оплаты), и выпустить обновление в App Store. Epic на данный момент просит суд предотвратить любые шаги Apple против компании, включая удаление приложения и прекращение доступа Epic к учетной записи разработчика.

Само удаление приложения Fortnite из App Store на данный момент не имеет особых последствий для Epic Games: его не могут поставить новые пользователи или же те, кто по какой-то причине перенастраивает телефон. Что произойдёт при удалении учетной записи разработчика, пока что не до конца понятно, это первый такой случай публичных разбирательств между двумя крупными игроками. Предполагается, что даже после удаления учетной записи, приложения на телефонах пользователей останутся и продолжат работать, хотя покупка внутриигровых элементов будет недоступна. Другая версия – что с прекращением работы сертификата разработчика и приложение может прекратить работать на iPhone и iPad пользователей. (Так было, когда Apple сделала невалидным сертификат Facebook за нарушение правил соглашения корпоративной разработки, и все внутренние приложения Facebook просто перестали работать).

Эта история с Epic Games происходит также на фоне того, что Apple отказалась пустить на платформу iOS/iPadOS игровые стриминговые сервисы Microsoft xCloud/Google Stadia/Facebook Games и другие. Apple утверждает, что подобные сервисы нарушают политики App Store, и таким образом, не могут присутствовать в магазине. При этом компания не может внятно объяснить, чем подобные приложения фундаментально отличаются от того же Netflix, и позиция компании выглядет очень слабо. Поэтому с игровой отраслью у Apple сейчас отношения и так напряжены, и, видимо, Epic Games решила воспользоваться моментом. Восприятие того, кто в этой ситуации прав, а кто нет, очень сильно зависит от отношения человека к той или другой компании.

Фанатов и хейтеров у обеих компаний хватает. Те, кто принимает сторону Apple, как правило, считают, что компания создала свою собственную платформу со своими правилами и требованиями, и вправе брать процент с продаж на этой платформе. Многие разработчики не согласны с этим, считая 30% излишне высокой платой за доступ к аудитории iPhone/iPad, также обвиняя Apple в преференциях одним разработчикам (как правило, крупным компаниям), и жесткие меры по отношению к мелким игрокам. Сторонники Apple утверждают, что Epic сама виновата, так как нарушила соглашение Apple, однако, позиция Epic заключается как раз в том, что само соглашение с Apple нарушает закон, и позволяет Apple быть монополистом. Именно это попытается Epic доказать в суде, хотя консенсус среди экспертов такой, что шансов на победу в суде у Epic не очень много. Но на данный момент требование Apple простое и понятное – Epic Games достаточно отключить приём альтернативных платежей в Fortnite, и приложение тут же появится в App Store.

С другой стороны, многие считают Epic Games и Тима Свини лицемерами, поскольку в самом магазине Epic и в игре Fortnite комиссия для сторонних партнеров также составляет 30%. Мало кто верит в альтруистическую позицию Epic как борца с монополией за свободу других разработчиков и возможность прямых транзакций между разработчиками и пользователями. Как минимум, Epic в этой своей борьбе пытается снизить процент отчислений Apple от платежей внутри Fortnite, как максимум – добиться возможности открыть свой магазин приложений на платформе Apple. Более того, совсем недавно Тим Свини рассказывал о том, что обязательная комиссия за игры в 30% на игровых консолях PlayStation/Microsoft/Nintendo совершенно оправдана. По его мнению, разработчики консолей вкладывают огромные деньги в их разработку, поэтому заслуживают распределения выручки 70-30, а вот «открытые платформы» вроде App Store/Google Play их не заслуживают. Напомню, что Epic уже убирала Fortnite из Google Play, но через несколько месяцев вернула игру, что только подтверждает, что мобильные магазины вполне даже имеют ценность для сторонних разработчиков. Это платформы, которые дают доступ к огромной и, что самое главное, платежеспособной аудитории, и это точно не может быть бесплатно. Но Apple, которая угрожает удалить аккаунт разработчика компании и лишить её доступа не только к iOS (где было нарушение), а и вообще ко всей экосистеме Apple, тоже выглядит монополистичным bully, хотя это и соответствует условиям соглашения в программе разработчика для экосистем Apple. Однако, для Apple ставки высоки: в случае признания Apple монополистом на рынке распространения приложений для iOS экосистема Apple может измениться до неузнаваемости, а этого компания допустить просто не может. Так что будет очень интересно.

Epic против Apple

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