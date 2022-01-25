Новая группа Google нацелена на «следующее поколение распределённых вычислений»

25 января 2022 г., 17:15

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Агентство Bloomberg News, опираясь на оказавшуюся в его распоряжении внутреннюю электронную переписку Google, сообщает, что поисковая компания формирует новую группу для изучения блокчейн и прочих родственных одноранговых технологий.



Команда станет частью Google Labs, а возглавит её Шивакумар Венкатараман (Shivakumar Venkataraman), вице-президент по инженерным вопросам материнской компании Google, Alphabet. Венкатараман также получит статус «лидера-основателя» внутри Google Labs.



Google Labs возродилась в ноябре 2021 г. как внутрення группа для исследований в области дополненной и виртуальной реальности. Информация в электронном письме свидетельствует, что это подразделение теперь сосредоточится на «блокчейне и других технологиях хранения распределённых вычислений следующего поколения».



Хотя Google известена любовью к экспериментам, она до сих пор не продемонстрировала заметного прогресса в децентрализованных технологиях. Компания имеет свое облачное решение для сервисов на основе блокчейна, но не предлагает такие сервисы самостоятельно.



Одной из иллюстраций является партнёрство Google с Dapper Labs, разработчиком NBA Top Shot, основанной на блокчейне экосистемы невзаимозаменяемых токенов, используемых для торговли официально лицензированными цифровыми коллекционными предметами коллекционирования. Dapper разместила процессорные узлы в облачной инфраструктуре Google, создав себе запас производительности на случай скачков трафика.



Google также недавно наняла бывшего исполнительного директора PayPal Арнольда Голдберга (Arnold Goldberg) в рамках стратегии по расширению спектра финансовых услуг (включая криптовалюты), основанных на технологии блокчейн.



Хотя Google исторически избегала криптовалют, её президент по коммерции Билл Риди (Bill Ready) открытым текстом сигнализировал, что всё может измениться. «Криптовалюта, – это то, чему мы уделяем много внимания, – сказал он в интервью. – По мере развития потребительского спроса и спроса со стороны продавцов мы будем развиваться вместе с ним».

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