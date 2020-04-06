6 апреля 2020 г., 17:45

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За потоком новостей про коронавирус пропустил прекрасный новый сервис от Cloudflare – запустив пару лет назад публичный DNS-сервер с поддержкой шифрования 1.1.1.1/1.0.0.1, а год назад – свое VPN решение Warp (которое не совсем VPN, поскольку не скрывает вашего IP, но при этом шифрует и ускоряет трафик через свой CDN и успешно обходит некоторые блокировки), в этом году 1 апреля ребята решили отметить запуском Семейного DNS – 1.1.1.1 for Families – который по сути такой же DNS, только с дополнительными фильтрами. Видов фильтрации два – с блокировкой известных malware-источников и с блокировкой как malware, так и взрослого контента. Для использования их надо настроить в качестве DNS соответственно либо адреса 1.1.1.2/1.0.0.2 либо 1.1.1.3/1.0.0.3.

Вообще-то, ничего нового, конечно, ребята не придумали – OpenDNS давно умеет фильтровать запросы, да и «Яндекс» много лет назад запустил три варианта своего DNS-сервиса. Но Cloudflare стремится конкурировать с Google DNS, да и возможности в плане сетевой инфраструктуры у него выглядят иначе.

Правда, буквально сразу они по ошибке заблокировали LGBT+ контент как порно и в пожарном порядке за два часа его выводили из фильтра, параллельно придумывая схемы мониторинга таких казусов.

Cloudflare для семей

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