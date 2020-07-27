Что нужно знать про гарантийный сервис от QNAP 

27 июля 2020 г., 16:21

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Компания QNAP детализировала условия предоставления гарантийного сервиса для своих пользователей в Украине.



Глобально QNAP своим клиентам предлагает 4 уровня гарантийной поддержки, из которых первые два уровня доступны в странах СНГ, в том числе в Украине:

Стандартная гарантия – бесплатная поддержка и замена всего устройства или отдельно изъятых неисправных деталей. Стандартная гарантия вступает в силу в момент приобретения QNAP NAS. (2 года на домашние / SOHO сетевые хранилища, 3 года на младшие модели для корпоративного сегмента и 5 лет на старшие модели для корпоративного сегмента). Расширенная гарантия – подразумевает идентичный сервис стандартной гарантии. Пользователь может приобрести расширенную гарантию с общим сроком гарантийного обслуживания до 5 лет. Покупку расширенной гарантии можно купить вместе с приобретением QNAP NAS или в течение 9 месяцев с момента покупки QNAP NAS. Расширенная замена – замена отправляется в течение 48 часов после подтверждения замены, доступна к покупке в течение 30 дней с момента приобретения QNAP NAS. Обслуживание на месте – диагностика и замена неисправных деталей или QNAP NAS. Услуга предоставляется QNAP или авторизированным сервис центром.



Условия стандартной гарантии на конкретную модель и доступные варианты расширенной гарантии можно проверить по ссылке: https://www.qnap.com/service/product-warranty/en/

Оставшийся срок гарантии вашего QNAP NAS можно узнать по адресу https://www.qnap.com/en/rma-service/ . Здесь вы также можете узнать, можно ли приобрести расширенную гарантию и другие детали, касающихся сервиса вашего QNAP NAS.



Что делать в случае проблем с вашим QNAP NAS?

Самостоятельное создание запроса на поддержку (создание тикета)

Для начала после приобретения и установки мы рекомендуем пройти по адресу https://service.qnap.com/ , чтобы зарегистрироваться самому (получить QID) и зарегистрировать свой QNAP NAS.

После успешной регистрации при необходимости вы в любой момент сможете создать тикет – запрос на техподдержку. После заполнения всех необходимых полей Вы отправляете его в службу поддержки.

Если же ваш QNAP NAS является работоспособным, но у вас все равно существует какая-то проблема или возник какой-то вопрос – не обязательно создавать тикет через www.service.qnap.com . Альтернативный вариант - вы можете создать тикет прямо через интерфейс QTS. Для этого нужно кликнуть на три точки в верхней панели управления и нажать на «Запрос помощи».

После авторизации пользователя (QID) система предлагает создать тикет (принцип создания такой-же, как описано выше.

Помимо создания тикета через системный интерфейс QTS, пользователь также может активировать возможность решения проблемы через удаленный доступ. То-есть, если для решения вашей проблемы служба технической поддержки констатировала необходимость в подключении к вашему серверу через удаленный доступ – это может быть оперативно решено. При желании пользователь может зашифровать папку с данными, а также во время удаленного подключения, пользователь всегда имеет возможность отключить удаленную сервисную поддержку.



Важно отметить, что QNAP создал службу поддержки высокого уровня – помимо оказания гарантийной поддержки, QNAP Helpdesk так-же занимается созданием и поддержкой таких дополнительных ресурсов как:

Справочный центр – обучающие материалы (текстовые и видео); Форум; Руководство пользователя, QNAP Wiki и пр. Доступ к Справочному центру осуществлен прямо в системе QTS: Tutorial & FAQ – база часто задаваемых вопросов Compatibility list – инструмент для проверки совместимости вашего NAS с другими устройствами (маршрутизаторы, карты расширения, жесткие диски, SSD и многое другое) QNAP Live – большой архив различных видео от компании QNAP. Важно отметить, что помимо онлайн просмотра различных видео о продуктах QNAP, вы так-же можете скачать презентацию для просмотра в оффлайне или скачать PowerPoint слайды конкретного видео (актуально для специалистов по продажам продукции QNAP).

Обращение к официальному дистрибьютору QNAP

Большинство проблем, которые могут возникнуть с вашим сервером, решаются службой поддержки. Если же вам удобнее решать вопрос непосредственно через сервисный центр – такая возможность тоже существует. Вы можете обратиться к одному из двух официальных дистрибьюторов на территории Украины – МУК или Элко.



С актуальным списком официальных дистрибьюторов можете ознакомиться по адресу https://www.qnap.com/en/where-to-buy/europe-cis/ukraine/



Развитием бренда QNAP на территории Украины непосредственно занимается европейский офис QNAP, который находиться в Германии (QNAP GmbH).



По любым вопросам к компании QNAP предлагаем обращаться по электронному адресу [email protected]

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