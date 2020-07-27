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На волне сообщений от Intel капитализация TSMC достигла 375 млрд долл.

27 июля 2020 г., 16:05

На волне сообщений от Intel капитализация TSMC достигла 375 млрд долл.

В прошлую пятницу после заявлений Intel о переносе производства чипов по технологии 7 нм акции TSMC выросли более, чем на 10%.

Ценные бумаги были на рекордной отметке в 424,5 тайваньский долл. что привело к росту капитализации до 375 млрд долл.

По рыночной стоимости TSMC уже давно превзошла Intel, капитализация последней на данный момент составляет 214,20 млрд долл.

Напомним, что глава Intel Боб Свон (Bob Swan), комментируя квартальные итоги не только сообщил про то, что компания не сможет обеспечить в срок переход на 7 нм, но заявил, что при необходимости компания может воспользоваться и услугами сторонних производителей полупроводников.

Все это только укрепило позиции TSMC и как следствие интерес к компании со стороны биржевых агентов.

Наблюдатели отмечают, что Intel вряд ли будет использовать услуги TSMC для масштабного производства чипов. По одной простой причине у тайваньского производителя нет такого объяма свободных производственных мощностей.

По слухам Intel ведет переговоры с TSMC о выпуске на ее линиях грядущего графического процессора Ponte Vecchio.


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