AI-платформа на 5 ГВт

8 ноября 2024 г., 17:26

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Проєкт компанії OpenAI зі створення апаратної платформи для забезпечення роботи глобальних AI-сервісів нещодавно представили американському уряду.

Ініціатива OpenAI хоча і не вирізняється технічним опрацюванням, але вражає своїми масштабами. Йдеться про те, щоб вивести США в лідери перегонів технології штучного інтелекту. І для досягнення такої мети передбачається розгорнути надзвичайно потужну ІТ-інфраструктуру. OpenAI оцінює її сукупну потужність у 5 ГВт. Для того, щоб наочно уявити цей показник, достатньо порівняти його з потужністю нині наявних дата-центрів. Так, компанія Microsoft на початку цього року мала у своєму розпорядженні глобальну сукупну потужність центрів обробки даних у 5 ГВт, причому має намір додати ще 2,5 ГВт до першої половини наступного року. Погодьтеся, амбітне завдання - в короткі терміни розгорнути потужності, що відповідають такому гіганту, як Microsoft.

За словами OpenAI, центр обробки даних потужністю 5 ГВт може обійтися в 100 млрд дол., але приносити 40 млрд дол. на рік. Цифри в доларах ґрунтуються на оцінювальній вартості долара у 2028 р., «щоб врахувати час на будівництво».

З розрахунку 80 співробітників на 100 МВт потужності, в середньому на об'єкті можуть працювати 4 тис. осіб, а також 14 тис. на будівництві.

На тлі цього потенційного проєкту в підготовленому OpenAI документі докладно описано також «інфраструктурний сплеск Китаю з першого погляду», включно з новими ядерними реакторами, центрами оброблення даних і «Цифровим шовковим шляхом». «Хто контролюватиме майбутнє AI - ось нагальне питання нашого часу», - йдеться в доповіді.

«Стрімкий прогрес означає, що перед нами стоїть стратегічний вибір, у якому світі ми житимемо - у тому, в якому США і союзні їм країни просувають глобальний AI, що поширює переваги технології та відкриває доступ до неї, або в тому, у якому Китай та інші країни, що не поділяють наших цінностей, використовують AI для зміцнення і розширення своєї влади?»

У доповіді додається: «Створення інфраструктури, необхідної для підтримки переваги США в розвитку AI, - це той вид далекоглядного починання, в якому країна унікально відома й оснащена для реалізації - масштабні зусилля, сформовані на основі демократичних цінностей і спрямовані на широкий розподіл економічних вигод. На відміну від цього, централізована стратегія Китаю зі створення інфраструктури AI «згори донизу» являє собою реальну та конкурентоспроможну альтернативу, сформовану автократичними цінностями, яка буде впроваджувати технології та розподіляти вигоди таким чином, щоб закріпити свій власний вплив».

Важливим аргументом OpenAI на користь свого проєкту стала оцінка компанії глобальних інфраструктурних коштів у розмірі 175 млрд дол., які чекають свого часу. «Питання не в тому, чи будуть ці гроші витрачені, а в тому, куди. Якщо ми не спрямуємо їх на інфраструктурні проєкти, які підтримають демократичні екосистеми AI по всьому світу, ці кошти перетечуть до наших глобальних конкурентів».

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