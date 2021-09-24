Windows 11 – какие ПК буду работать с новой ОС?

24 сентября 2021 г., 16:35

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Microsoft обновила «окончательные» аппаратные требования к Windows 11 – из «плохих новостей» – требования по наличию TPM 2 и Secure Boot сохранились. Из хороших новостей – в список совместимых систем попали процессоры Intel Core 7-го поколения и AMD Ryzen 2-го поколения (при условии поддержки всех остальных требований вроде TPM 2, который, кстати, начал массово появляться именно на платах 8-го поколения Intel). (Как включить TPM и переконфигурировать установленную систему Windows под Secure Boot – смотрите в моем детальном видео – https://youtu.be/F-kmvcglLOI).

И, наконец, самое главное – обновилась официальная утилита PC Health Check, которая теперь приводит полную информацию о совместимости (или несовместимости конкретного ПК) с Windows 11 и что нужно поменять, чтобы оно «взлетело». Скачать официальную утилиту проверки ПК на совместимость с Windows 11 можно здесь. Тут все просто – скачиваем, запускаем установку, ждем 20-30 сек, запускаем утилиту после установки (по умолчанию) и жмем кнопку Check now в утилите. А там уже – смотрим на результаты – по умолчанию показываются только несовместимые опции и ссылки, как это исправить.

А вот и те базовые параметры «железа», на которых будет работать Windows 11:

Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster with 2 or more cores on a compatible 64-bit processor or System on a Chip (SoC ARM Snapdragon 850 or higher);

RAM: 4 gigabyte (GB);

Storage: 64 GB or larger storage device;

System firmware: UEFI, Secure Boot capable;

TPM: Trusted Platform Module (TPM) version 2.0;

(Как настроить Secure Boot и не сломать существующую систему и где включить TPM – смотрите в этом видео – Windows 11 – конвертируем BIOS загрузчик старых Windows в загрузчик UEFI/Secure Boot для Windows 11 – https://youtu.be/F-kmvcglLOI)

(Как настроить Secure Boot и не сломать существующую систему и где включить TPM – смотрите в этом видео – Windows 11 – конвертируем BIOS загрузчик старых Windows в загрузчик UEFI/Secure Boot для Windows 11 – https://youtu.be/F-kmvcglLOI) Graphics card: Compatible with DirectX 12 or later with WDDM 2.0 driver;

Display: High definition (720p) display that is greater than 9" diagonally, 8 bits per color channel.

Windows 11 – какие ПК буду работать с новой ОС?

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