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Леонид Бараш

Ваш бумажный блокнот может стать вашим следующим планшетом

6 октября 2020 г., 19:05
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Новаторы из Университета Пердью надеются, что их новая технология поможет превратить бумажные листы из записной книжки в интерфейс музыкального плеера и сделать упаковку для еды интерактивной.

Инженеры разработали простой процесс печати, который превращает любую бумажную или картонную упаковку в клавиатуру, клавишную панель или другие простые в использовании человеко-машинные интерфейсы.

«Это первая демонстрация бумажного электронного устройства с автономным питанием, - сказал Рамзес Мартинес (Ramses Martinez), доцент Школы промышленной инженерии Пердью и Школы биомедицинской инженерии Велдона инженерного колледжа Пердью. - Мы разработали метод, позволяющий сделать бумагу отталкивающей для воды, масла и пыли, покрывая ее высокофторированными молекулами. Это омнифобное покрытие позволяет нам печатать несколько слоев схем на бумаге, не позволяя чернила размазываться от одного слоя к другому».

Мартинес сказал, что это нововведение облегчает изготовление датчиков вертикального давления, для которых не требуется никаких внешних аккумуляторов, поскольку они получают энергию от контакта с пользователем.

Эта технология совместима с традиционными крупномасштабными процессами печати и может быть легко реализована для быстрого преобразования обычной картонной упаковки или бумаги в интеллектуальную упаковку или интеллектуальный интерфейс человек-машина.

«Я предполагаю, что эта технология будет способствовать взаимодействию пользователя с упаковкой пищевых продуктов, проверять, безопасна ли еда для употребления, или позволять пользователям подписывать посылку, которая приходит домой, проводя пальцем по коробке, чтобы правильно идентифицировать себя как владельца пакета, - сказал Мартинес. - Кроме того, наша группа продемонстрировала, что простые листы бумаги из записной книжки могут быть преобразованы в интерфейсы музыкального проигрывателя, чтобы пользователи могли выбирать песни, воспроизводить их и изменять громкость».

Ваш бумажный блокнот может стать вашим следующим планшетом

Видео, демонстрирующие эту технологию, доступны на https://youtu.be/TfA0d8IpjWU, https://youtu.be/J0iCxjicJIQ и https://youtu.be/c9E6vXYtIw0.

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