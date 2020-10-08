В октябре самым лучшим планшетом Apple будет iPad Air?

8 октября 2020 г., 12:26

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Разочарование приверженцев Apple, не увидевших на сентябрьском мероприятии этой компании новых iPhone 12 с лихвой было скомпенсировано анонсом следующего поколения iPad Air, которое поступает в магазины уже в этом месяце.

Прошлогодний дебютант в этой линейке оказался гораздо более дешёвым однояйцевым близнецом 10.5-дюймовой модели iPad Pro, устаревшей к тому времени на два года. Однако с нынешним анонсом разрыв между премиальным уровнем Pro и якобы представляющим средний класс семейством Air становится практически неощутим (если не смотреть на ценник).

С 10.9-дюймовым экраном, занимающим всю переднюю часть корпуса и новеньким чипом A14 планшет Air выглядит в некоторых отношениях даже более мощным, чем актуальный бестселлер среди iPad Pro. Подоспевшие результаты прохождения эталонных тестов Geekbench (первые для A14), выложенные источником, известным публикацией достоверных утечек Apple, говорят о том же.

Из-за задержки iPhone 12, iPad Air 4-го поколения первым получил новый чип, благодаря чему демонстрирует значительный прирост производительности. Согласно 9to5Mac, это устройство превосходит iPad Pro (1119) на колоссальные 41% по одноядерной производительности (1583) и очень солидно смотрится (4198) на фоне многоядерного результата «профессиональной» системы — 4564 — даже несмотря на то, что работает с шестью ядрами вместо восьми у процессора iPad Pro.

Таким образом iPad Air (2020) с тем же дизайном, что и iPad Pro, с такой же поддержкой Apple Pencil 2 и Magic Keyboard и при базовой цене всего лишь $599 вместо $799 выглядит беспроигрышным вариантом, для того, кто будет выбирать между нею и моделью Pro этого же, 2020 года выпуска. Конечно, если для пользователя некритично отсутствие дисплея ProMotion, лазерного сканера или чуть более навороченной фотокамеры.

Поэтому не вызывает вопросов, почему 13 октября Apple готовит уже второй в этом году анонс новых iPad Pro — спустя всего шесть месяцев после последнего обновления этой линейки. Однако подобное наступание на пятки наводит на подозрение, что в своей планшетной «дорожной карте» Apple перестала руководствоваться единым планом, предпочтя ему стихийный баланс, порождаемый свободной конкуренцией между соседствующими линейками.

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