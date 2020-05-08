В начале года глобальные поставки ноутбуков просели на 2%

8 мая 2020 г., 15:35

С января по март 2020 г. в каналы мирового рынка было отгружено 37,9 млн ноутбуков, сообщает Strategy Analytics. Вследствие вспышки коронавируса рынок отчитался сужением на 2% «YoY». На фоне прочих ИТ-отраслей негативная динамика оказалась сравнительно малой, однако в текущем квартале спад обещает быть более глубоким.

Вендоры ноутбуков слишком полагались на Китай в цепочках поставок устройств и комплектующих, поэтому пандемия с эпицентром в Ухане застала их врасплох без высоких складских запасов. В части потребительского спроса наиболее пострадали поставщики, ориентированные на китайский рынок сбыта.

Поскольку COVID-19 продолжает свое распространение по миру, во втором квартале корпоративный сектор и сфера образования будут размещать больше заказов на ноутбуки для поддержания удаленной работы и обучения. Именно коммерческим сектором будет сглажен провал спроса в потребительском сегменте, представители которого в настоящее время сталкиваются с экономическими трудностями.

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