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SSD-массив Nexsan QLC E32F в семь раз превосходит по производительности 10K HDD

8 мая 2020 г., 16:45
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SSD-массив Nexsan QLC E32F в семь раз превосходит по производительности 10K HDD

Фирма Nexsan анонсировала массив хранения E32F, занявший в её ассортименте промежуточное место между базирующейся на флэш-памяти моделью E18F и гибридными высокоуровневыми массивами — Е48P и Е60P.

E48P и E60P, поставляемые в стандартных корпусах форм-фактора 4U вмещают, соответственно 48 и 60 накопителей на жёстких дисках и флэш-памяти. Модель E32F как и E18F имеет корпус 2U, но предоставляет вместо 18 вдвое больше посадочных мест для установки TLC (3 бита на ячейку) или QLC SSD.

Несмотря на то, что флэш-диски QLC используют более плотную (на 33,3%) NAND, чем TLC, у E32F ёмкость (без компрессии) может достигать 245 ТБ при полной комплектации QLC и 491 ТБ — с TLC. Это происходит из-за того, что максимальная ёмкость приводов TLC, поддерживаемая Nexsan, составляет 15,36 ТБ, а QLC она ограничивается 7,68 ТБ.

Даже с этими ограничениями QLC E32F анонсирована Nexsan как самая компактная и высокоплотная система QLC SSD на рынке. Компания утверждает, что QLC E32F, которая стоит меньше, чем TLC E32F, работает в семь раз быстрее жёстких дисков с частотой вращения 10 тысяч об./мин., благодаря чему станет идеальной заменой HDD в вычислениях, где критична производительность.

При помощи двух добавочных корпусов эффективную ёмкость системы можно наращивать за пределы 2 петабайт.

E32F поддерживает интерфейсы 16 Gbit/s Fibre Channel и 10 Gbit/s iSCSI. Идущее в комплекте ПО обеспечивает управление питанием, сохранение моментальных снимков системы, репликацию и интеграцию с Windows, VMware, Veeam, Commvault, Hyper-V и Xen.


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