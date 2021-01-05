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Teledyne приобретает Flir за 8 млрд долл.

5 января 2021 г., 16:20

Teledyne приобретает Flir за 8 млрд долл.

Компания Teledyne Technologies, базирующаяся в Таузенд-Окс (шт. Калифорния), заявила, о заключении соглашения с Flir Systems. Акции последней будут приобретены по цене 56 долл., премия составит 40%  к средневзвешенной цене акций за 3прошедшие 30 дней.

В результате сделка оценивается в 8 млрд долл. Оплата будет произведена наличными и акциями Teledyne. Последняя получила кредит на сумму 4,5 млрд долл.

Обе компании - Teledyne и Flir - работают в сегменте Интернета вещей и производят сенсорные устройства и промышленные датчики — от  тепловизионных камер до рентгеновских аппаратов для стоматологических клиник.

Flir Systems была снована в 1978 году в Уилсонвилле (шт. Орегон), и свое название получила от аббревиатуры for forward-looking Infrared. Является крупнейшим в мире производителем тепловизоров. Компания также продает тепловизионные камеры для смартфонов.

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