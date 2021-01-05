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Батареи на базе пероксида цинка составят альтернативу литий-ионным элементам

5 января 2021 г., 17:05
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Батареи на базе пероксида цинка составят альтернативу литий-ионным элементам

Высокопроизводительные, экологичные, безопасные и экономичные воздушно-цинковые батареи считаются перспективной технологией хранения энергии. Но до последнего времени данный тип батарей преследовали проблемы, такие как химическая нестабильность и паразитные реакции с щелочными электролитами — причина необратимых электрохимических процессов.

Международная исследовательская группа во главе с доктором Вэй Сунем (Wei Sun) из Центра исследований батарей (MEET) Мюнстерского университета разработала лишенный перечисленных недостатков новый химический процесс для воздушно-цинковой батареи. Подробные результаты данного исследовательского проекта, полученные при участии исследователей из Университета Фудань в Шанхае, Научно-технического университета города Ухань, Мэрилендского университета и Исследовательской лаборатории армии США, опубликованы в журнале Science.

По сравнению с традиционными концентрированными щелочными электролитами, предложенный водный электролит на основе соли трифторметансульфоната цинка имеет несколько решающих преимуществ. С ним цинковый анод используется более эффективно, имеет более высокую химическую стабильность и электрохимическую обратимость. Сконструированные на его основе полноценные воздушно-цинковые батареи сохраняли стабильность на протяжении 320 циклов и 1600 часов в атмосфере окружающего воздуха.

В своей статье авторы при помощи методов электрохимического анализа и многоуровневых симуляций прояснили механизм действия процесса ZnO2/O2 и роль, которую в нём играют гидрофобные анионы трифторметансульфоната. Достигнутое повышение плотности энергии позволяет позиционировать новое устройство как потенциального конкурента литий-ионным батареям. Тем не менее, как подчёркивает доктор Сунь, эта технология всё еще требует дальнейших интенсивных исследований и оптимизации перед её практическим применением.

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