Субъективный первый взгляд на Surface Pro 7

18 февраля 2020 г., 16:35

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Чтобы быть максимально субъективным в обзорах новых Microsoft Surface Pro – давайте после феерического провала (ну не везет Microsoft с процессорами ARM) Surface Pro X – поговорим о более «традиционном» варианте железа – следующем 2-in-1 планшете в знаменитой линейки Surface Pro на «нормальных» процессорах Intel – новом Surface Pro 7, который мне временно попался в руки на обзор и потестить.

Кстати, это модель Surface Pro 7 – та, которая стоит около 1000 евро уже с клавиатурой – на базе Intel Core i5-1035G4, c 8ГБ ОЗУ и 128ГБ хранилища. Так что вас, кроме данного видео, ожидают еще и тесты производительности – в синтетике и некоторых играх, времени автономной работы и общий обзор самого Surface Pro 7 после 2х недель использования. Хотя, если честно – Surface Pro 7 практически ничем (кроме порта USB Type-C) внешне не отличается от своего предшественника Surface Pro 6 – размеры и экран такие же (хотя я так и не понял, что помешало Microsoft установить в этот корпус экран от Surface Pro X – который побольше и по размеру, и по разрешению).

Традиционным основным и существенным отличием линейки Pro 7 от Pro 6 является изменение версии процессоров – Microsoft Surface Pro 7 получил 10 поколение чипов Intel с существенно обновленным модельным рядом – линейка получила модели с Intel Core i3, i5 и i7 (в отличие от Pro 6, который имел только i5/i7 в модельном ряду) и возвращенной опцией 4ГБ оперативной памяти, что позволило Microsoft удержать низкие цены на минимальную версию Surface Pro 7 i3/4GB/128GB. Хотя они условно низкие – мой куда более «прокачаный» GPD P2 Max – стоит дешевле, чем минимальный Surface Pro 7. Новая серия процессоров обещает более чем 20% прирост общей производительности при сравнении нового базового Pro 7 i5 (который у меня для тестов) с топовым Pro 6 i7 и почти 2х-кратное повышение производительности графики – поскольку интегрированная в Intel Core i5 – 1035G4 Intel Iris Plus G4 отличается от Intel HD Graphics 630 большим количеством исполняющих модулей – 48 против 24. Это дает существенное повышение – почти в два раза – производительности именно графики. При всем этом – Surface Pro 7 потерял достаточно существенно – на 25% – время заявленной автономной работы – 10 часов против 13 у Pro 6.

Так что «по ощущениям» в руках и «на глазок» – Pro 7 от Pro 6 ничем не отличаются, а вот «производительность на глазок» определить достаточно сложно, поэтому будут еще видео. Особенно интересна и скорость графики – в два раза – это очень хорошо, позволит даже некоторые «приличные» игрушки гонять на таком планшете. Плюс – все же хочется понять и реальную автономность – знаем мы эту «заявленное время работы» – тестируют обычно на полностью скрученной графике и минимальных частотах процессора, а в жизни оказывается, что она раза в два ниже. В общем, тесты, тесты и еще раз тесты. Не дадим Microsoft обмануть наши ожидания себя еще раз, как это было с Microsoft Surface Pro X.

Субъективный первый взгляд на Surface Pro 7

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