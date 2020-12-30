Стеклянный чип для связи с низкими потерями в кремниевой фотонике

30 декабря 2020 г., 18:05

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OptoCplrLT, разработанный Optoscribe в Шотландии, использует технику высокоскоростной лазерной записи для создания изогнутых зеркал в стеклянном чипе для направления света на кремниевые фотонные решетки или от них.

Компания Optoscribe в Шотландии выпустила монолитный стеклянный чип для связи с кремниевыми фотонными решетками (SiPh) с низкими потерями.

OptoCplrLT разработан для решения проблем подключения стеклянных волокон к фотонным интегральным схемам (PIC) SiPh, чтобы обеспечить автоматическую сборку в больших объемах и снизить затраты. Стеклянный чип создается с помощью запатентованной технологии высокоскоростной лазерной записи Optoscribe. Она формирует изогнутые зеркала с низкими потерями света в стекле, которые направляют свет на элементы связи SiPh-решеток или от них. Это предотвращает потребность в устойчивых к изгибу волокон, которые могут быть дорогими.

Чтобы уменьшить общий размер волоконно-оптических систем, OptoCplrLT имеет низкопрофильный интерфейс высотой менее 1,5 мм для компактной компоновки интерфейсов. Он также совместим со стандартными в отрасли материалами и процессами. Например, стеклянный чип имеет коэффициент теплового расширения, соответствующий кремниевому чипу, что помогает максимизировать производительность.

«Поскольку операторы ЦОД и производители приемопередатчиков ищут инновационные решения для преодоления проблем соединения оптоволокна с SiPh PIC, мы рады представить OptoCplrLT, чтобы помочь удовлетворить рыночные требования к производительности, стоимости и объему, а также помочь преодолеть ряд препятствий, включающих упаковку и интеграцию приемопередатчиков SiPh», - сказал Рассел Чайлдс (Russell Childs), генеральный директор Optoscribe.

Компания была выделена из Университета Хериот-Ватт в 2010 году для коммерциализации процесса лазерной записи для приложений передачи данных и телекоммуникаций. Она собрала 8,2 миллиона фунтов стерлингов и произвела прецизионные матрицы для выравнивания волокон, межкомпонентные соединения между волокнами и разветвления для многожильных волокон, а также SiPh-соединения и оптические узлы.

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