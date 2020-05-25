25 мая 2020 г., 17:25

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Американский судья вынес довольно серьезное решение при рассмотрении дела – по мнению работника суда в Сиэтле Джона Кугенора, действия сотрудников ФБР, которые при расследовании дела включили смартфон подозреваемого и сделали фотографию экрана блокировки (без разблокировки устройства) являются неконституционными, поскольку у ФБР не было ордера для этого.

Я как-то еще в прошлом году уже писал про случаи, когда суд признал незаконным требование сотрудников контроля авиационной безопасности разблокировать телефон или ноутбук для осмотра на контроле. Здесь ситуация серьезнее. Суд рассмотрел два случая, – когда смартфон осмотрели при задержании полицейские и зафиксировали содержание экрана блокировки, и потом, когда сотрудники ФБР включили его для фотографирования. Первый случай подпадает под право полицейских фиксировать улики в ходе задержания без соответствующего ордера, а вот второй – нет, даже чтобы посмотреть на экран блокировки, требуется ордер суда.

В общем, дискуссионный вопрос, является ли смартфон неотъемлемой частью человеческой личности, но суд его таковым уже считает.

Смартфон как часть личности

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