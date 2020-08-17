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Сеть 4G в киевском метро охватывает 15 станций

17 августа 2020 г., 12:55
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Скоростной мобильный интернет четвертого поколения стал доступен еще на шести станциях киевского метро и в тоннелях между ними: «Университет», «Театральная», «Контрактовая» и «Почтовая площади», «Майдан Независимости» и «Золотые Ворота». Таким образом, на сегодня 4G работает всего на 15 станциях из 46 подземных.

Запуск 4G в метро происходит поэтапно. До конца августа триумвират мобильных операторов планирует запустить 4G еще на семи станциях: «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Олимпийская», «Дворец Украина» и «Дворец спорта», «Кловская» и «Печерская». Все станции метро предполагается охватить до конца 2020 г.

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях, абоненты использовали больше 50 ТБ мобильного интернета.

Напомним, что старт развертыванию 4G в столичном метро стартовал в марте со станции «Академгородок». Для работы 4G в «подземке» операторы используют общее оборудование, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.


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