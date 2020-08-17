Капитализация Infobip перевалила за 1 млрд долл.

17 августа 2020 г., 13:35

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Компания Infobip, разработчик облачной платформы для бизнес-коммуникаций, сообщила о том, что ей удалось привлечь более 200 млн долл. от частной инвестиционной компании One Equity Partners.



В результате этой сделки, ставшей для Infobip первым внешним раундом финансирования, компания была оценена более чем в 1 млрд долл., получив статус «единорога».



Как отмечается, привлеченные средства будут направлены на дальнейшее совершенствование продуктов компании и развитие инженерной экспертизы. С 2006 г. Infobip создает технологии для взаимодействия бизнеса со своими клиентами через SMS и сторонние приложения, такие как WhatsApp, Viber и другие. В мае 2020 г. Infobip представила облачное решение для контакт-центров, объединяющее все популярные цифровые каналы связи в одном интерфейсе для более удобной и быстрой клиентской поддержки.



«One Equity Partners очень рады сотрудничеству с соучредителями Infobip, генеральным директором Сильвио Кутичем, Роберто Кутичем и Изабель Еленич. У нас есть общее видение дальнейшего ускорения роста Infobip до IPO в Северной Америке и во всем мире, путем осуществления ряда стратегических приобретений», — заявил Чип Шорр, старший управляющий директор OEP.



«One Equity Partners имеет большой опыт, способствующий трансформационному росту в компаниях, в которые она инвестирует. Мы очень рады сотрудничать с этой уникальной командой, — отметил Сильвио Кутич, генеральный директор Infobip. — Мы считаем, что диалоговые пользовательские интерфейсы меняют наш способ взаимодействия с цифровыми сервисами, делая коммуникации более простыми, доступными и эффективными. Мы движемся к новой эре, которую мы называем "взаимодействие 4.0", когда персонализация и чат-технологии на основе искусственного интеллекта становятся сердцем бизнеса, помогая развивать дружеские отношения с клиентами. Мы планируем быть в авангарде этой эры, и инвестиции от OEP помогут нам».

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