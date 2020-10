Главная » Блоги » Александр Пацай Александр Пацай Результаты Apple за четвертый квартал 30 октября 2020 г., 18:05 0

Tweet Снова с вами наша традиционная рубрика – анализ результатов квартала Apple, которые компания объявила 29 октября. Сам квартал начался 1 июля и закончился 30 сентября. Обычно это не самый сильный квартал Apple, так как все ждут анонса и начала продаж новых iPhone в середине сентября, хотя показатели часто подтягивает программа «Снова в школу». В этом году все вообще очень странно и необычно, из-за чего кое-что пошло не так. Основной показатель квартала – то, что доход компании составил 64,69 млрд долл., а год назад этот показатель равнялся 64 млрд долл. При этих масштабах можно сказать, что роста, считай, и нет (около 1%), но это и неудивительно. Но это все равно рекордный показатель дохода для квартала, который заканчивается в сентябре. Кстати, доход за весь год составил 274,5 млрд долл., что на 6% выше, чем в предыдущем году. Интересно, что прибыль компании снизилась, даже несмотря на небольшой рост выручки. Если год назад прибыль составила 13,68 млрд долл., то в этом году прибыль снизилась на 1 млрд – до 12,67 долл. Почти на эту же сумму выросли расходы на исследования и разработки (R&D – Research and Development) – с 4,11 млрд долл. до 4,97 млрд долл. Похоже, что происходит много чего, чего мы не видим. Наверняка, большая доля в этом – разработка новых Маков на Apple Silicon, и подготовка операционной системы и перехода на них. Еще один важный момент: Apple не уверена в том, что же будет происходить в этом квартале, с учетом эпидемии и других факторов, поэтому компания не озвучила прогноза дохода на этот квартал. Тем не менее, с учетом новых iPhone, Apple Watch и новых моделей Маков, которые могут анонсировать в ноябре, это может оказаться вполне интересный квартал, если Covid-19 не помешает. Финансовый директор Лука Маэстри ожидает роста (по сравнению с предыдущим годом) продаж iPhone, и двухзначного роста всех продуктовых категорий и дохода по сервисам. iPhone Самое главное «разочарование» для многих – это то, что выручка iPhone упала с 33,36 млрд долл. до 26,44 млрд долл. Такое серьезное падение дохода по категории iPhone наблюдалось в третьем квартале 2017 г. (тогда падение составило 23%). В целом эксперты этого ожидали, но это все равно не помешало падению акции в часы после закрытия биржи более чем на 5%. Основное объяснение такому падению – задержка с анонсом и выходом новых iPhone. Обычно Apple проводит анонс во второй декаде сентября, и захватывает таким образом около 9-10 дней сентября на старт продаж. Соответственно, те потребители, кто хотел новую модель, были вынуждены отложить покупку. Вот и на звонке с инвесторами Тим Кук говорил, что продажи в квартале шли по плану (с двузначным показателем роста), но во второй половине сентября резко снизились. В этом году новые модели iPhone были анонсированы и начали продаваться в октябре, что уже является первым кварталом 2021 финансового года, так что все продажи пойдут уже в него. В ноябре еще стартуют предзаказ и продажи iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. А мощности по производству пока что работают на пределе, по словам Кука. Примечательно, что благодаря такому снижению доля iPhone составила 41% дохода компании, а продажи другой техники все равно вытянули общий показатель квартала. Тим Кук на звонке утверждал, что спрос на iPhone был лучше ожидаемого, и, видимо, только перенос анонса новых моделей iPhone на следующий квартал нужно винить в таком снижении. Очень интересно будет посмотреть на результаты следующего квартала, особенно в комбинации с ростом дохода по другим продуктовым категориям. (эта и другие иллюстрации взяты с sixcolors.com) iPad Продажи планшетов выросли с 4,65 млрд долл. год назад до 6,79 млрд долл. в квартале в этом году. Очевидно, что работа из дома, плюс дети, которые постоянно сидят дома, подстегивает для организации рабочих мест и досуга детей, и планшеты совершенно ожидаемо пользуются популярностью. И это еще новый iPad Air не начал продаваться в том квартале, хотя это настолько отличный планшет по своим характеристикам, что именно на него надо смотреть в первую очередь, если вам нужен планшет для работы. Mac Компьютеры Мас тоже показали рекордный квартал, с невероятным ростом категории даже спустя почти 40 лет пребывания на рынке. Продажи выросли с 6,99 млрд долл. до 9,03 млрд долл., по той же причине, как мне кажется, что росли продажи iPad. Тим Кук намекал, что именно образовательный сегмент показал хорошие результаты в этом квартале. Носимая электроника и аксессуары Тоже огромный рост с 6,52 млрд долл. до 7,87 млрд долл. Представьте, как вырастет эта категория, когда все, кто не получил в комплекте с новым iPhone наушники и блок питания, пойдут и купят эти аксессуары! 75% покупателей Apple Watch покупают его впервые, а при этом некоторые модели часов ограничены предложением (в смысле не успевают производить столько, сколько надо). Сервисы Категория с подписками показала рост дохода с 12,51 млрд долл. год назад до 14,54 млрд долл. в этом году. Конечно, если бы Epic Games не выпендривались со своим Fortnite, можно было бы и больше показать. Выручка по категории «Сервисы» составила 53,8 млрд долл. за 2020 г. Сервис Apple One, который включит в себя популярные сервисы iCloud, Music, TV+, Arcade и News+, стартует 30 октября, хотя не очень понятно, как будет с его доступностью по всему миру. Я лично уже давно бросаю в экран карту Apple Card, потому что для меня подписаться на One будет выгодней, чем платить за все те сервисы, за которые я сейчас плачу по отдельности. Разное Тим Кук пообещал еще несколько новинок в этом году;

Рекордный квартал по доходу во многих странах;

Рекордный квартал для App Store, Apple Care, облачных сервисов;

Доход Apple в Китае снизился на 29%;

Международные продажи составили 59% от квартального дохода;

585 млн платных подписок в экосистеме Apple, по сравнению с всего лишь 135 млн год назад. План был достичь 600 млн до конца года и он вполне выполним;

192 млрд долл. составляет запас денежных средств, включая финансовые инструменты. При этом объемы кредитных средств равняются 112 млрд долл.

