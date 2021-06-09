Разработчики смогут опробовать больше облачных ресурсов Oracle бесплатно

9 июня 2021 г., 12:35

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В стремлении привлечь больше людей на свою платформу облачной инфраструктуры, корпорация Oracle значительно расширила спектр услуг, предлагаемых ею абсолютно безвозмездно — Always Free.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — главное IaaS-решение этой компании — предоставляет вычислительные ресурсы глобальной сети ЦОД Oracle, конкурируя с такими сервисами, как Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Службы Always Free являются одним из козырей OCI в противостоянии с этими гигантами.

Настоящий анонс 13 бесплатных служб довёл их общее количество до двух десятков с учётом дебютировавших ранее Always Free Compute VM, Object Storage, Block Storage, Load Balancer, Autonomous Data Warehouse и Autonomous Transaction Processing

В числе заявленных ресурсов — бесплатный доступ к новому сервису Ampere A1 Compute. Это первый облачный экземпляр Oracle, использующий чипы Arm, и второй в отрасли после процессоров AWS Graviton.

В профильном для Oracle направлении баз данных, разработчикам открыт сервис Oracle JSON. Они теперь могут бесплатно использовать его для создания и тестирования приложений и рабочих нагрузок, ориентированных на объектную нотацию JavaScript. Для приложений, чувствительных к задержке, также можно бесплатно опробовать Oracle NoSQL.

Always Free план для JSON Database даёт доступ к одному Oracle CPU и 20 ГБ хранилища, а для ресурсов NoSQL — до 133 млн считываний/записей в месяц, три таблицы и 25 ГБ хранилища для каждой.

Также появились бесплатные варианты Oracle APEX Application Development (разработка и внедрение приложений low-code), OCI Logging (мониторинг облачной инфраструктуры для таких приложений), Service Connector Hub (перемещение данных между службами OCI и другими облачными или локальными сервисами), Application Performance Monitoring (отслеживание опыта конечных пользователей и предупреждения о проблемах с доступностью приложений).

Остальные бесплатные ресурсы дают ограниченный доступ к Flexible Load Balancer, Security Zones, Security Advisor и к OCI Basion, полностью управляемому сервису высокозащищенной работы с облаком Oracle.

«Мы хотим обеспечить, чтобы разработчик действительно мог завершить проект с помощью этих (бесплатных) сервисов, — заявил Дэн Геррити (Dan Gerrity), старший вице-президент по сервисам OCI для разработчиков. — Их достаточно, чтобы построить приложение от начала и до конца».

Чтобы воспользоваться новыми предложениями Always Free, разработчикам нужно лишь оформить 30-дневную ознакомительную подписку, которая включает в себя бесплатные кредиты на сумму $300.

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