Samsung оснастит 740 тыс. сотрудников Walmart смартфонами

9 июня 2021 г., 13:15

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Компания Samsung сообщила о том, что поставит более 740 тыс. смартфонов для Walmart.



Как отмечается, благодаря Galaxy XCover Pro и приложению [email protected] сотрудники крупнейшей в мире розничной сети смогут оперативно проверять свое расписание, согласовывать операционные вопросы, а также находить нужный товар в магазине.



Всего в американских магазинах и офисах компании 1,6 млн человек. Для Samsung эта cделка стала крупнейшей в области мобильных решений для бизнеса на американском рынке.



Особо подчеркивается, что благодаря тому, что вся корпоративная информация в устройствах находится под надежной защитой системы Samsung Knox, работники смогут использовать смартфоны как личные устройства и брать их домой.



Сообщается, что компания Walmart обратилась в Samsung весной 2020 года, когда ее магазины были загружены больше, чем обычно, а сотрудники прилагали все усилия, чтобы обеспечить безопасность покупателей во время пандемии. Кроме того, сотрудникам Walmart приходилось использовать несколько различных устройств в течение смены — от сканеров штрих-кодов до раций.



Для того, чтобы повысить эффективность работы сотрудников, компания Walmart Global Tech разработала специализированное приложение “[email protected]”, которое можно использовать для проверки расписания на две недели вперед, внесения изменений, запроса отгулов и инвентаризации. Разработчики оптимизировали камеру Galaxy XCover Pro для сканирования штрих-кодов товаров Walmart.



Голосовой помощник, доступный в приложении, помогает определить местонахождение товаров. А функция push-to-talk, доступная в смартфонах Samsung, позволяет сотрудникам мгновенно связываться с коллегами, для этого нужно нажать на имя другого работников, а затем — физическую кнопку на боковой стороне устройства.



Также отмечается, что специалисты Walmart выбрали Galaxy XCover Pro из-за качественного дисплея, мощного сменного аккумулятора и системы Samsung Knox, которая защищает смартфоны на аппаратном и программном уровне. Система KnoxSuite помогла быстро настроить все смартфоны и установить на них нужное ПО. Galaxy XCover Pro также хорошо защищены от влаги, пыли и других суровых условий окружающей среды.



Рабочие и личные приложения разделены и находятся на разных вкладках устройства, доступ к приложениям компании возможен только в рабочие часы. Благодаря этому сотрудники получили возможность использовать Samsung Galaxy XCover Pro как персональный смартфон и забирать его домой.

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