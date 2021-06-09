 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 21 (1268)

30.05 - 06.06

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Samsung оснастит 740 тыс. сотрудников Walmart смартфонами

9 июня 2021 г., 13:15
0 
 

Samsung оснастит 740 тыс. сотрудников Walmart смартфонами

Компания Samsung сообщила о том, что поставит более 740 тыс. смартфонов для Walmart.

Как отмечается, благодаря Galaxy XCover Pro и приложению [email protected] сотрудники крупнейшей в мире розничной сети смогут оперативно проверять свое расписание, согласовывать операционные вопросы, а также находить нужный товар в магазине.

Всего в американских магазинах и офисах компании 1,6 млн человек. Для Samsung эта cделка стала крупнейшей в области мобильных решений для бизнеса на американском рынке.

Особо подчеркивается, что благодаря тому, что вся корпоративная информация в устройствах находится под надежной защитой системы Samsung Knox, работники смогут использовать смартфоны как личные устройства и брать их домой.

Сообщается, что компания Walmart обратилась в Samsung весной 2020 года, когда ее магазины были загружены больше, чем обычно, а сотрудники прилагали все усилия, чтобы обеспечить безопасность покупателей во время пандемии. Кроме того, сотрудникам Walmart приходилось использовать несколько различных устройств в течение смены — от сканеров штрих-кодов до раций.

Для того, чтобы повысить эффективность работы сотрудников, компания Walmart Global Tech разработала специализированное приложение “[email protected]”, которое можно использовать для проверки расписания на две недели вперед, внесения изменений, запроса отгулов и инвентаризации. Разработчики оптимизировали камеру Galaxy XCover Pro для сканирования штрих-кодов товаров Walmart.

Голосовой помощник, доступный в приложении, помогает определить местонахождение товаров. А функция push-to-talk, доступная в смартфонах Samsung, позволяет сотрудникам мгновенно связываться с коллегами, для этого нужно нажать на имя другого работников, а затем — физическую кнопку на боковой стороне устройства.

Также отмечается, что специалисты Walmart выбрали Galaxy XCover Pro из-за качественного дисплея, мощного сменного аккумулятора и системы Samsung Knox, которая защищает смартфоны на аппаратном и программном уровне. Система KnoxSuite помогла быстро настроить все смартфоны и установить на них нужное ПО. Galaxy XCover Pro также хорошо защищены от влаги, пыли и других суровых условий окружающей среды.

Рабочие и личные приложения разделены и находятся на разных вкладках устройства, доступ к приложениям компании возможен только в рабочие часы. Благодаря этому сотрудники получили возможность использовать Samsung Galaxy XCover Pro как персональный смартфон и забирать его домой.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  