watchOS 8 дополнит новыми функциями часы Apple

9 июня 2021 г., 11:51

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Компания Apple представила watchOS 8 — новую версию своей операционной системы для носимых устройств.



Как отмечается, новые функции приложений Wallet и «Дом» делают Apple Watch ещё более универсальным устройством, которое предоставляет пользователям удобный доступ к автомобилю и тем местам, где они живут, работают и часто бывают. Улучшенные приложения «Сообщения» и «Фото» расширяют возможности общения с теми, кто вам дорог.

«Apple Watch получили огромную популярность во всём мире. Они помогают пользователям вести здоровую, активную жизнь и оставаться на связи, — отметил Кевин Линч, вице‑президент Apple по технологиям. — В watchOS 8 мы значительно обновим приложения «Дом» и Wallet, добавив ещё более удобные возможности доступа к тем местам, где живут, работают и часто бывают наши пользователи. Мы также расширим функции, помогающие поддерживать здоровье и ясность ума, а новый циферблат "Портреты" и обновлённое приложение "Сообщения" помогут обогатить личное общение между пользователями».



Технология Ultra Wideband, впервые представленная на WWDC в 2020 году, теперь поддерживается для цифровых ключей от автомобиля на Apple Watch Series 6. С помощью Apple Watch пользователи могут безопасно разблокировать свой автомобиль на расстоянии, а также запускать двигатель с водительского места. Этой осенью также появится возможность добавлять в Wallet ключи от дома, офиса или отеля, чтобы отпирать замки с Apple Watch. Позже в этом году в некоторых штатах США появится возможность добавлять в Wallet водительские права или удостоверение личности государственного образца. Первым местом, где можно будет использовать цифровые удостоверения личности, станут избранные пункты контроля Администрации транспортной безопасности США.

Обновлённое приложение «Дом» в watchOS 8 обеспечивает удобный доступ к аксессуарам и сценариям, которые могут понадобиться в определённый момент, а также возможность управлять аксессуарами в отдельных комнатах. Пользователи, у которых есть камера с поддержкой HomeKit, могут прямо на запястье увидеть, кто находится возле их двери. На Apple Watch также можно коснуться кнопки «Интерком», чтобы быстро сделать объявление с трансляцией во всём доме или в отдельных комнатах через HomePod, HomePod mini или другие персональные устройства.



В watchOS 8 появились два новых популярных вида тренировок, которые полезны и для физической формы, и для ясности ума: тайцзицюань и пилатес.



В watchOS 8 приложение «Дыхание» было переименовано в «Осознанность». Теперь в нём можно найти не только улучшенные дыхательные упражнения, но и новые виды практик — сеансы размышления. Уделить сосредоточенным мыслям предлагается всего лишь одну минуту. Такой сеанс можно провести где угодно и в любой момент.

На Apple Watch уже сейчас можно задавать особые настройки перед отходом ко сну, чтобы лучше высыпаться, и отслеживать такие показатели, как время сна, пульс во сне и уровень кислорода в крови. В watchOS 8 пользователи могут просматривать ещё больше информации о своём организме, например частоту дыхания во сне — количество вдохов-выдохов в минуту. Для измерения этого показателя Apple Watch задействуют встроенный акселерометр. Частоту дыхания во сне и тренды её изменения можно просматривать в приложении «Здоровье» на iPhone. Разработчики также могут получать доступ к этому показателю через HealthKit (с разрешения пользователя).



В watchOS 8 пользователи могут просматривать ещё больше информации о своём организме, например частоту дыхания во сне — количество вдохов-выдохов в минуту.

Циферблат «Фото» — самый популярный на Apple Watch. В watchOS 8 появятся новые способы просматривать любимые фото и взаимодействовать с ними прямо на запястье. Новый циферблат «Портреты» оживляет великолепные портретные фото, снятые на iPhone, добавляя к ним захватывающий многослойный эффект: лица на фото автоматически распознаются и выделяются из фона. Приложение «Фото» также обновлено: в нём появились новые способы просмотра и навигации по коллекциям, Воспоминания и фото из Подборки автоматически синхронизируются на Apple Watch, а с новой страницы экспорта можно делиться снимками через Сообщения и Почту.



Общение на Apple Watch стало ещё удобнее благодаря новым инструментам в Сообщениях. В одном и том же сообщении можно использовать функцию «От руки», диктовку и эмодзи, а в надиктованных сообщениях можно редактировать текст. Чтобы легко добавить выразительности в сообщение, достаточно ввести слово или фразу и выбрать из сотен популярных вариантов GIF-анимации.

В watchOS 8 также добавлено приложение «Контакты». Теперь контакты можно просматривать, добавлять, редактировать и пересылать другим пользователям прямо на Apple Watch.

watchOS 8 поддерживает Фокусирование — мощный набор инструментов в iOS 15, помогающий пользователям не отвлекаться от текущего занятия. На Apple Watch автоматически синхронизируются все режимы Фокусирования, настроенные в iOS. Уведомления от людей и приложений фильтруются в зависимости от того, чем сейчас занят пользователь. watchOS 8 задействует интеллектуальные функции Apple Watch и предлагает режимы Фокусирования на основе того, как используется устройство: например, при запуске тренировки предлагается Фокусирование для фитнеса.

Благодаря технологии AssistiveTouch пользователи с особыми потребностями могут управлять Apple Watch, даже не касаясь дисплея: Apple Watch распознают простые движения руки, на которой надеты часы. Задействуя встроенные датчики движения, пользователи могут отвечать на входящие вызовы, управлять указателем на дисплее и открывать меню действий, из которого можно открыть Центр уведомлений, Пункт управления и другие функции.



Apple считает конфиденциальность одним из фундаментальных прав человека. Поскольку конфиденциальность особенно важна для данных о здоровье и удостоверений личности, данные Здоровья зашифрованы на устройстве и в iCloud при синхронизации с iCloud. Цифровые удостоверения личности в Wallet защищены шифрованием и хранятся в Secure Element с применением той же аппаратной технологии, которая обеспечивает безопасность данных Apple Pay. Компания Apple не может видеть, когда и где пользователь предъявляет своё цифровое удостоверение личности.

Бета-версия watchOS 8 для разработчиков доступна участникам программы Apple Developer Program с сегодняшнего дня на сайте developer.apple.com. Общедоступная бета-версия watchOS появится в следующем месяце на сайте beta.apple.com. Система watchOS 8 станет доступна этой осенью в виде бесплатного обновления ПО для Apple Watch Series 3 или новее, объединённых в пару с iPhone 6s или новее под управлением iOS 15.

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