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Продажи Dell во II кв. выросли на 15% до 26,12 млрд долл.

27 августа 2021 г., 12:33

Продажи Dell во II кв. выросли на 15% до 26,12 млрд долл.

Dell Technologies сообщила результаты по итогам второго квартала, которые превзошли рыночные оценки.

Как отмечается, переход на гибридную работу, высокий спрос на ноутбуки, настольные компьютеры и облачные сервисы, активно стимулировал продажи компании.

Выручка подразделения Dell по клиентским решениям выросла на 27% до рекордных 14,3 млрд долл.

Продажи подразделения Dell Infrastructure Solutions Group, которое поставляет корпоративные серверы, сетевое оборудование и СХД, выросли лишь на 3% до 8,4 млрд долл.

VMware, которая является дочерней компанией Dell сообщила о продажах в размере 3,1 млрд долл., тут рост составил на 8%.

Суммарные продажи компании показали рост на 15% и достигли 26,12 млрд долл., превысив оценку аналитиков в 25,53 млрд долл.

Однако при этом чистая прибыль Dell сократила до 880 млн долл., или 1,05 доллара на акцию, в квартале, закончившемся 30 июля. Годом ранее показатель составлял 1,01 млрд долл., или 1,37 доллара на акцию.

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