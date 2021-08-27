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Poly разработала беспроводные гарнитуры, адаптированные для гибридного формата работы

27 августа 2021 г., 13:15
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Poly разработала беспроводные гарнитуры, адаптированные для гибридного формата работы

Компания Poly (бренд объединенной Plantronics-Polycom) анонсировала новые модели в линейке беспроводных Bluetooth-гарнитур Voyager. Спроектированная с учётом новых реалий, гарнитура серии Voyager 4300 UC предназначена для продуктивной работы из дома или офиса. Она освободит сотрудника от привязки к рабочему месту, позволяя перемещаться в радиусе 50 м от компьютера, предлагая высокое качество звука и множество возможностей для подключения. Гарнитура Voyager 4300 UC свободно подключается к смартфону или компьютеру через USB-адаптер BT700, который входит в комплект, обеспечивая гибкость в течение дня.

Кроме того, устройство оснащено удобной кнопкой отключения микрофона, чтобы пользователь оставался единственным, кто услышит посторонние звуки на заднем фоне. В свою очередь функция Dynamic Mute Alert оповестит, если начать говорить с выключенным микрофоном, поэтому больше не придется разговаривать с самим собой и просить прощения за выключенный микрофон.

Технология Acoustic Fence блокирует фоновый шум, так что собеседнику слышен только голос говорящего. А технология Poly SoundGuard Digital отвечает за безопасное и комфортное прослушивание с естественным звучанием, обеспечивая качественный звук для всех участников разговора.

Версия, сертифицированная для Microsoft Teams, оснащена специальной кнопкой Microsoft Teams, которая мгновенно вызывает приложение Teams и визуально оповещает об уведомлениях. Для проведения собраний в Zoom подойдет гарнитура, сертифицированная Zoom. Она оснащена функцией удаленного управления вызовами, а также синхронизирует отключение микрофона, чем упрощает процесс коммуникации.

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