Про надійність серверів

24 июня 2024 г., 18:48

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Цікаві подробиці розкрила Microsoft про свій проєкт Natick, який передбачав розміщення серверного майданчика під водою.

Нагадаю, що проєкт Natick був реалізований з 2018 до 2020 року, коли спеціально розроблений контейнер був розміщений на дні біля берегів Шотландії. У його рамках досліджувалося широке коло проблем, пов'язаних з ефективністю охолодження та надійністю функціонування серверів у спеціально створених умовах.

Актуальність проблеми охолодження серверів пов'язана з тим, що за оцінкою аналітиків, близько 40% витрат на експлуатацію продуктивних обчислювальних платформ пов'язана з їх охолодженням. А завдяки зануренню у водне середовище зі стабільною температурою це завдання може бути розв’язано більш ефективно.

Другий важливий аспект проєкту Natick – дослідження чинників, що впливають на надійність функціонування серверів. Для цього, крім розміщених під водою платформ, аналогічні були розгорнуті на березі. І виявилося, що з 855 систем, що знаходилися в підводному контейнері, за час експерименту вийшло з ладу лише шість. Для порівняння в контрольній наземній групі зі 135 серверів вийшло з ладу вісім. Таким чином, для підводного майданчика показник відмови становив 0,7% проти 5,9% у контрольній наземній групі.

Така разюча відмінність пояснюється не тільки ефективним охолодженням вмісту підводного контейнера, але й тим, що в ньому було використано герметизацію в інертному азотному середовищі.

За визнанням Ноель Уолш (Noelle Walsh), керівника підрозділу хмарних операцій та інновацій (CO+I) Microsoft, хоча в даний час у компанії немає центрів обробки даних під водою, продовжується використання Project Natick як дослідницької платформи для вивчення, тестування та перевірки нових концепцій надійності та стійкості ЦОДів, наприклад, із зануренням у рідину. «Моя команда працювала над цим, і це спрацювало. Ми дізналися багато нового про операції нижче рівня моря, вібрації та впливи на сервер. Тому ми застосуємо ці знання в інших випадках», - підсумувала Ноель Волш.

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