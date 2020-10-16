Платформа управления клиентским опытом Emarsys пополнит портфель SAP

16 октября 2020 г., 16:25

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Компания SAP объявила о заключении соглашения о приобретении Emarsys – omnichannel-платформы для привлечения клиентов. Благодаря Emarsys усовершенствованный портфель SAP Customer Experience теперь будет предоставлять компаниям возможность для более эффективного и персонализированного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени.

Emarsys – это инновационная, простая в использовании и полностью интегрированная облачная маркетинговая платформа. Благодаря ей компании могут непосредственно взаимодействовать с клиентами по электронной почте, через мобильный телефон, SMS, социальные сети и интернет.

Компания Emarsys была основана в Вене, Австрия. Сегодня Emarsys насчитывает более 1500 клиентов по всему миру и более 800 сотрудников в 13 офисах, в частности в Лондоне, Берлине, Сиднее, Будапеште и штаб-квартире в Индианаполисе, США. Деятельность компании станет частью бизнес-подразделения SAP Customer Experience. Ожидается, что транзакция завершится в четвертом квартале при условии одобрения регуляторными органами. Цена покупки и другие условия сделки не разглашаются.

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