QNAP представила многофункциональное NAS-хранилище

16 октября 2020 г., 16:55

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Компания QNAP анонсировала выпуск системы управления данными TS-451D2 NAS.

Производитель рассматривает NAS не как простое хранилище, а как ключевой элемент облачной сетевой инфраструктуры, предназначенной для ИИ-аналитики, периферийных вычислений и интеграции данных.

Новое десктопное хранилище оборудовано четырьмя посадочными местами для 3,5-дюймовых накопителей SATA 6 Гб/с с возможностью горячей замены, использует двухъядерный процессор Intel Celeron J4025 2,0 ГГц (пиковая частота 2,9 ГГц) и 2 или 4 ГБ DDR4 (расширяемой до 8 ГБ двухканальной памяти). Ёмкость TS-451D2 можно дополнительно наращивать с помощью модулей расширения QNAP серии TR и TL.

Наличие четырёх портов USB 3.2 Gen1 и двух — Gigabit Ethernet расширяет возможности для подключения и оптимизации рабочих процессов. Моментальный снимки LUN на блочной основе обеспечивают комплексную защиту/восстановление данных при атаках ransomware. HBS (Hybrid Backup Sync) осуществляет комплексное локальное/удаленное/облачное резервное копирование с технологией QuDedup, которая может дедуплицировать данные в источнике для экономии полосы пропускания и ускорения бэкапа. Улучшению безопасности данных служит также поддержка шифрования Intel AES-NI.

Как отмечается, медийный функционал TS-451D2 делает его идеальным решением для резервного копирования, обмена и потоковой передачи изображений, аудио и видео. QuMagie (приложение QNAP для управления фотографиями на базе ИИ) помогает пользователям систематизировать свои фотографии, выход HDMI 2.0 поддерживает потоковую трансляцию видео 4K (4096×2160) 60 Гц, 4K-видео можно в реальном времени транскодировать в универсальные форматы для воспроизведения на мобильных устройствах

Встроенный в TS-451D2 центр приложений предоставляет широкий выбор разнообразного ПО: Virtualization Station служит для хостинга виртуальных машин, Container Station позволяет запускать облегченные контейнерные приложения, а QVR Pro или Surveillance Station могут помочь в создании системы видеонаблюдения с IP-камерами профессионального уровня.

«Благодаря высокой производительности, энергосбережению, расширяемости хранилища и многофункциональным возможностям TS-451D2 является отличным выбором для цифрового дома и предприятий, которым нужны решения для управления файлами и удаленного доступа», — отметил Джейсон Хсу (Jason Hsu), менеджер по продуктам QNAP, добавив, что TS-451D2 также может использоваться в качестве мультимедийного сервера и обеспечивает простой удаленный доступ с помощью широкого спектра дополнительных мобильных приложений.

По заявлению производителя, гарантия на анонсированный продукт составляет 2 года, также имеется возможность ее расширения до 5 лет (этот пакет можно приобрести в течении 9 месяцев после покупки NAS).

Как сообщается, рекомендованная розничная цена на TS-451D2-2G составит 13799 гривен, а на модель TS-451D2-4G - 14499 грн. Новинка появится на склада локальных дистрибуторов в начале ноября.

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