NVIDIA представила GPU RTX A2000 для профессионального применения

11 августа 2021 г., 13:05

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Новый графический процессор NVIDIA RTX A2000 продвигается для настольных ПК инженеров, архитекторов и промышленных дизайнеров, ускоряя алгоритмы искусственного интеллекта и трассировки лучей в проектировании и визуализации.



По заявлению NVIDIA, RTX A2000 является самым компактным и энергоэффективным графическим процессором компании для широкого спектра стандартных и компактных рабочих станций. Причем новый GPU делает доступными технологии RTX в любом настольном ПК.



Графический процессор имеет 6 ГБ памяти с поддержкой ECC для обеспечения целостности данных и высокой точности и надежности вычислений, что особенно важно в области здравоохранения и финансовых услуг.



Поскольку удаленная работа стала нормой, совместная работа над проектами с коллегами по всему миру имеет решающее значение. Технология NVIDIA RTX лежит в основе Omniverse - платформы для совместной работы и моделирования, которая позволяет командам работать сообща над одним 3D-проектом в реальном времени в разных приложениях. A2000 станет порталом в этот мир для миллионов дизайнеров.



NVIDIA RTX A2000 поддерживает новейшие технологии архитектуры NVIDIA Ampere:

RT-ядра второго поколения: трассировка лучей в реальном времени для всех рабочих процессов профессиональных приложений. Заявлено, что скорость рендеринга до 5 раз выше по сравнению с предыдущим поколением с включенным RTX;

тензорные ядра третьего поколения: доступны в архитектуре GPU для работы инструментов и приложений с алгоритмами ИИ;

ядра CUDA: пропускная способность FP32 до 2 раз выше по сравнению с предыдущим поколением для значительного увеличения графических и вычислительных нагрузок;

до 6 ГБ памяти GPU: поддержка памяти с ECC впервые в GPU серии 2000 для безошибочных вычислений;

PCIe Gen 4: удвоенная пропускная способность при увеличении полосы пропускания более чем на 40% по сравнению с предыдущим поколением для ускорения передачи данных в GPU и из него.

Графический процессор NVIDIA RTX A2000 для настольных ПК будет доступен в рабочих станциях от таких производителей, как ASUS, BOXX Technologies, Dell Technologies, HP и Lenovo, а также от партнеров NVIDIA по дистрибуции, начиная с октября.

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