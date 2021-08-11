Планується перевірка сумісності частот для 5G

11 августа 2021 г., 12:25

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила про проведення дослідження можливості спільного використання частот спеціальними користувачами й операторами мобільного зв’язку, які планують у цих смугах частот розгортати мережі мобільного зв’язку п’ятого покоління.

Відповідне рішення схвалив Кабінет Міністрів України.

«Результати дослідження дозволяють розпочати розгортання мереж п’ятого покоління у діапазоні 700 МГц, оскільки для стабільного функціонування цього стандарту зв’язку необхідно провести науково-технічне вивчення можливості використання обладнання для обслуговування спеціальних абонентів спільно з користувачами звичайного мобільного зв’язку», — коментує Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Після проведених досліджень Мінцифри, Адміністрація Держспецзв’язку та НКРЗІ мають встановити плату за користування радіочастотним ресурсом.

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