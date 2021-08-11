IBM намерена к 2030 г. стать углеродно-нейтральной компанией

11 августа 2021 г., 13:45

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50 лет назад IBM приняла первую редакцию корпоративной политики в области охраны окружающей среды, которая определяла ответственность линейного руководства, а не только должностные обязанности персонала. В те годы остро стоял вопрос контроля за выбросами вредных веществ, и принятая политика стала первым шагом на пути к планированию с учетом воздействия на экологию.

Недавно IBM объявила о пересмотре списка из 21 добровольной цели, которые определяют взаимодействие компании с окружающей средой. В частности, цели связаны с использованием возобновляемых источников энергии и сокращением выбросов парниковых газов. К 2030 г. IBM намерена стать углеродно-нейтральной компанией.

Далее приведены несколько примеров:

Энергетика и изменение климата. IBM будет повышать среднюю эффективность систем охлаждения центров обработки данных и к 2025 г. планирует реализовать еще более 3 тыс. проектов, нацеленных на сокращение энергопотребления. К 2025 г. 75% электричества, глобально потребляемого IBM, будет поступать из возобновляемых источников, а к 2030 г. этот показатель достигнет 90%. Также к 2025 г. компания сократит выбросы парниковых газов на 65% по сравнению с 2010 г.

Сохранение видов и биологическое многообразие. IBM сократит использование воды в регионах с дефицитом водных ресурсов и будет закупать бумагу и бумажную (целлюлозную) упаковку, сырье для которой поступает из ответственно управляемых лесных хозяйств. К 2023 г. IBM высадит 50 садов с медоносами в регионах своего присутствия.

Предотвращение загрязнения окружающей среды и управление отходами. IBM откажется от ненужного одноразового пластика в упаковке своей продукции и в корпоративных кафе по всему миру. К 2025 г. 90% (по весу) неопасных отходов корпорации будут отправляться не на свалки и мусоросжигательные заводы, а в переработку, на повторное использование, в компост или на электростанции, работающие на отходах.

Цепочка поставок и цепочка создания ценности. В 2010 г. IBM установила требования, согласно которым все поставщики первого звена должны использовать систему экологического менеджмента, ставить перед собой цели и открыто публиковать результаты. Теперь IBM также требует, чтобы поставщики, работающие в отраслях с высоким уровнем выбросов, поставили перед собой цель по их сокращению к 2022 г.

Система менеджмента. IBM будет соблюдать свое обязательство по использованию глобальной системы экологического менеджмента. Компания продолжит проходить ежегодную сертификацию на соответствие стандартам ISO 14001 и ISO 50001.

Добровольные обязательства уже много лет являются неотъемлемой частью системы экологического менеджмента в IBM. Изменение климата и выбросы парниковых газов – одни из самых обсуждаемых экологических проблем нашего времени. Цели компании свидетельствуют о ее готовности вносить свой вклад в их решение, как и полвека назад.

Дополнительную информацию об обязательствах IBM можно узнать из экологического отчета (PDF) корпорации IBM за 2020 г.

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