Мобильные чипы AMD Ryzen PRO 5000-й серии базируются на архитектуре Zen 3

19 марта 2021 г., 11:42

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Компания AMD анонсировала мобильные процессоры AMD Ryzen PRO 5000-й серии, оснащенные ядрами архитектуры Zen 3 и нацеленные на бизнес-ноутбуки премиум-класса. Ожидается, что начиная со второго квартала компании HP и Lenovo поставят широкий ассортимент корпоративных ноутбуков на базе AMD, и к концу 2021 года их число утроится.

«Навигация в стремительно меняющейся рабочей среде требует более высокого уровня производительности и безопасности от наших профессиональных ноутбуков. Компании должны быть уверены, что инвестируют в технологии, которые будут соответствовать запросам их сотрудников, независимо от того, работают ли они удаленно или из офиса», — сказал Саид Мошкелани, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентского бизнеса AMD. — Новые мобильные процессоры AMD Ryzen PRO 5000-й серии значительно расширяют возможности ультратонких корпоративных ноутбуков и обеспечивают лучшие в своем классе впечатления от работы с высокой производительностью, исключительной автономностью и надежными функциями безопасности для любого формата работы«.

Заявлено, что процессор AMD Ryzen 7 PRO 5850U с 8 ядрами и 16 потоками обеспечивает лучшую производительность, предлагая до 57% больше многопоточной производительности, чем у конкурентов. Кроме того, он обеспечивает до 23% более высокую производительность для дома и офиса, чем у конкурентов.

Сообщается, что процессор AMD Ryzen 7 PRO 5850U вместе с оптимизированной 7-нм архитектурой ядра «Zen 3» обеспечивает до 17,5 часов автономной работы.

В данной платформе реализован многоуровневый подход к функциям безопасности AMD PRO. Средства защиты установлены на всех уровнях, от кристалла до операционной системы. Эксклюзивная для процессоров AMD Ryzen PRO и автоматически включаемая на ПК Microsoft Secured-Core технология AMD Memory Guard помогает обеспечить защиту данных и персональной информации, а AMD Shadow Stack — обеспечить аппаратную защиту от атак вредоносных программ.

AMD PRO имеет широкий диапазон настройки, обеспечивая полный набор совместимых с современной ИТ-инфраструктурой функций управления для упрощенного развертывания, создания образов и контроля. Процессоры AMD Ryzen PRO предлагают полную поддержку Microsoft Endpoint Manager в качестве гибкого и интегрированного решения управления облаком.

Бизнес-технологии AMD PRO предоставляют вычислительные решения для компаний, обеспечивающие качество, надежность и долговечность платформы. Процессоры AMD Ryzen PRO гарантируют плановую стабильность программного обеспечения в течение 18 месяцев и плановую доступность в течение 24 месяцев.

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