Новое устройство для хранения и обработки информации

11 августа 2021 г., 16:05

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Группа ученых разработала средство для создания нового типа памяти, что стало заметным прорывом во все более сложной области искусственного интеллекта.

«Квантовые материалы открывают большие перспективы для улучшения возможностей современных компьютеров, - объясняет Эндрю Кент (Andrew Kent), физик из Нью-Йоркского университета и один из старших исследователей. - Работа опирается на их свойства при создании новой структуры вычислений».

О творении, разработанном в сотрудничестве с исследователями из Калифорнийского университета Сан-Диего (UCSD) и Университета Париж-Сакле, сообщается в Scientific Reports.

«Поскольку обычные вычисления достигли своих пределов, разрабатываются новые вычислительные методы и устройства, - добавляет Айвен Шуллер (Ivan Schuller), физик из Калифорнийского университета в США и один из авторов статьи. - Они могут произвести революцию в вычислениях, и в один прекрасный день они могут соперничать с человеческим мозгом».

В последние годы ученые стремились добиться прогресса в так называемых «нейроморфных вычислениях» - процессе, который пытается имитировать функции человеческого мозга. Из-за своих человеческих характеристик он может предлагать более эффективные и новаторские способы обработки данных с использованием подходов, недостижимых с помощью существующих вычислительных методов.

Исследователи создали новое устройство, которое знаменует собой значительный прогресс, уже достигнутый в этой области.

Для этого они построили наноконстрикционный спинтронный резонатор, позволяющий манипулировать известными физическими свойствами новаторскими способами.

Резонаторы способны генерировать и сохранять волны четко определенных частот - наподобие ящика струнного инструмента. Здесь ученые сконструировали резонатор нового типа - способный хранить и обрабатывать информацию, подобно синапсам и нейронам в головном мозге. Один, описанный в Scientific Reports, сочетает в себе уникальные свойства квантовых материалов со свойствами спинтронных магнитных устройств.

Устройства спинтроники - это электроника, которая использует спин электрона в дополнение к его электрическому заряду для обработки информации способами, которые уменьшают энергию, увеличивая при этом емкость хранения и обработки по сравнению с более традиционными подходами. Такое широко используемое устройство, «генератор крутящего момента», работает на определенной частоте. Сочетание его с квантовым материалом позволяет настраивать эту частоту и, таким образом, значительно расширяет область его применения.

«Это фундаментальное достижение, которое находит применение в вычислениях, особенно в нейроморфных вычислениях, где такие резонаторы могут служить связями между вычислительными компонентами», - отмечает Кент.

Схема наноконстрикционного спинтронного резонатора (а), на котором изображены электрические контакты сигнала (S) и заземления (G), а также ток (b), измеренный при 200 нанометрах



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