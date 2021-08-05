На рынке смартфонов — новый наиболее быстрорастущий бренд

5 августа 2021 г., 12:45

В клубе вендоров смартфонов, глобально отгрузивших свыше 100 млн смартфонов, появился новый участник. По подсчётам Strategy Analytics, в июне 2021 г. realme сумела преодолеть этот знаковый рубеж. Причем, этот бренд оказался наиболее динамично растущим за всю историю отрасли — для выхода на этот результат ему понадобилось лишь 37 месяцев.

За двадцатисемилетнюю историю развития индустрии смартфонов лишь 16 брендов могут похвастаться обшей отгрузкой не менее 100 млн устройств.

Высокие результаты компании оказались возможными благодаря рынкам Китая и Индии, где позиции realme подкреплялись широким выбором доступных Android-моделей и успешным развитием онлайновых каналов продвижения. В частности, на территории Поднебесной поставки realme в первом полугодии 2021 г. увеличились на 175% «HoH», что позволило взять титул наиболее быстрорастущего бренда в Китае. Подконтрольная доля в Индии выросла с 0 до 14% за сранвительно короткий период со второго квартала 2018 г. по второй квартал 2021 г.

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