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На рынке планшетов — лучший за последние 7 лет рост

2 февраля 2021 г., 10:25
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На рынке планшетов — лучший за последние 7 лет рост

Специфика прошлого года, в частности вынужденная организация мест дистанционной работы и обучения, внесли кардинальные изменения в стабильно сужавшийся рынок планшетов. Для удаленного решения рабочих и образовательных вопросов, потребители, часто стесненные в средствах, останавливали свой выбор именно на подобном форм-факторе.

Как результат, по оценкам Strategy Analytics, в финальном квартале года отгружено не менее 62,5 млн планшетов, что на 28% больше по измерителю «YoY». В целом по итогам 2020 г. глобально отгружено не менее 188,3 млн устройств, благодаря чему результат годичной давности улучшен на 18%.

Наиболее востребованными оставались Android-модели — в прошлом году их поставки увеличились на 14%, до 108,1 млн шт. Тем не менее, подконтрольная доля снизилась с 59,4 до 57,4%. Более высокими темпами рос спрос на модели под iOS/iPadOS — их поставки увеличились на 30% «YoY», до 57,6 млн iPad. Как результат, Apple удалось расширить присутствие на рынке с 27,7 до 30,6%. Windows-планшеты выросли в поставках на 7%, до 21,6 млн устройств, однако доля рынка снизилась с 12,6 до 11,5%. Лидерами роста (+50% «YoY») оказались Chrome-планшеты, сумевшие преодолеть порог в 1 млн отгруженных устройств (доля рынка 0,4%).

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