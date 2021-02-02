Капитализация Databricks выросла до 28 млрд долл. после и инвестиций Amazon, Alphabet, Microsoft и Salesforce

2 февраля 2021 г., 9:45

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Компания Databricks заявила о получении инвестиций в размере 1 млрд долл.



Как сообщается, в рамках очередного раунда стартап получил инвестиции от Amazon Web Services, венчурного подразделения Alphabet CapitalG и от Salesforce Ventures. Кроме того, уже ранее инвестировавшая в Databricks компания Microsoft также участвовала в новом раунде.



Согласно данным CNBC, в результате состоявшейся сделки Databricks оценили в 28 млрд долл. и это показывает, что три ведущих глобальных провайдера облачных услуг признают, что компания представляет весьма важные инструменты для управления данными.



Databricks была основана в 2013 г. группой профессоров и докторантов Калифорнийский университет в Беркли. Ее программное обеспечение помогает компаниям подготовить данные для анализа, а также обработки с использованием различных моделей искусственного интеллекта. Основатели Databricks ранее работали над развитием Apache Spark, как альтернативы технологии Hadoop для хранения и обработки больших объемов разнородных данных.



Databricks разрабатывает решения, которые позволяют получить предприятиям максимальную отдачу от своих озер данных за счет использования технологий Apache Spark. Компания модифицировала фреймворк, предложив полностью управляемую Open Source-версия Spark, работающую в облаке. «Delta Lake - это на 100% облачная платформа», заявил в одном из интервью CNBC генеральный директор Databricks Али Годси (Ali Ghodsi).



Решение Databricks уже сейчас достаточно востребовано. И как ранее сообщал ресурс Techcrunch, по итогам 2020 г. заработала 425 млн долл. и прирост за год составил почти 75%.

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