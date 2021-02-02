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Капитализация Databricks выросла до 28 млрд долл. после и инвестиций Amazon, Alphabet, Microsoft и Salesforce

2 февраля 2021 г., 9:45
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Капитализация Databricks выросла до 28 млрд долл. после и инвестиций Amazon, Alphabet, Microsoft и Salesforce

Компания Databricks заявила о получении инвестиций в размере 1 млрд долл.

Как сообщается, в рамках очередного раунда стартап получил инвестиции от Amazon Web Services, венчурного подразделения Alphabet CapitalG и от Salesforce Ventures. Кроме того, уже ранее инвестировавшая в Databricks компания Microsoft также участвовала в новом раунде.

Согласно данным CNBC, в результате состоявшейся сделки Databricks оценили в 28 млрд  долл. и это показывает, что три ведущих глобальных провайдера облачных услуг признают, что компания представляет весьма важные инструменты для управления данными.

Databricks была основана в 2013 г. группой профессоров и докторантов Калифорнийский университет в Беркли. Ее программное обеспечение помогает компаниям подготовить данные для анализа, а также обработки с использованием различных моделей искусственного интеллекта. Основатели Databricks ранее работали над развитием Apache Spark, как альтернативы технологии Hadoop для хранения и обработки больших объемов разнородных данных.
Капитализация Databricks выросла до 28 млрд долл. после и инвестиций Amazon, Alphabet, Microsoft и Salesforce

Databricks разрабатывает решения, которые позволяют получить предприятиям  максимальную отдачу от своих озер данных за счет использования технологий Apache Spark. Компания модифицировала фреймворк, предложив полностью управляемую Open Source-версия Spark, работающую в облаке. «Delta Lake - это на 100% облачная платформа», заявил в одном из интервью CNBC генеральный директор Databricks Али Годси (Ali Ghodsi).

Решение Databricks уже сейчас достаточно востребовано. И как ранее сообщал ресурс Techcrunch, по итогам 2020 г. заработала 425 млн долл. и прирост за год составил почти 75%.

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