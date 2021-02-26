Многоэкранность станет трендом массовых ноутбуков?

26 февраля 2021 г., 17:15

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Интересные разработки портативных компьютеров Compal с использованием двух экранов появились на сайте IF Design Awards.

Стоит отметить, что Compal занимается исключительно контрактным производством лэптопов и прежде никогда не продвигала свою продукцию конечным потребителям самостоятельно. Поэтому предложенные компанией на конкурс промышленного дизайна iF Design разработки стоит рассматривать, как отражение тренда, который вскоре реализуется на массовом рынке.



Из нескольких заявок Compal мое внимание, в первую очередь, привлекли устройства серии Envision, оснащенные дополнительными дисплеями. На самом деле, это далеко не первый опыт подобного типа внедрения, достаточно вспомнить ноутбуки ASUS ZenBook Duo, которые обрели второй экран еще пару лет назад. А в представленном на днях в Украине портативном компьютере Lenovo Fold используется даже гибкая ЖК-матрица. Но все это топовые решения. А появление подобного дизайна у Compal, которая нацеливается в первую очередь на массового потребителя, говорит, что можно ожидать, что ценник такого устройства будет достаточно привлекательным.



Итак, в чем же отличие подхода Compal. Конструкторы решили совместить наличие двух полноценных экранов с… традиционной кнопочной клавиатурой. Последняя находится на корпусе, который выполняет также функцию раздвижной подставки. Когда сдвоенные экраны поднимаются над ноутбуком, тот дисплей, что рассматривается как основной, оказывается как раз на уровне глаз пользователя. А это улучшает эргономику, так как при работе с ним не приходится опускать голову.

Второй же экран, располагаемый ниже основного, наклонен под углом примерно в 45 градусов. На него можно выводить как часть окон приложений, как это происходит в многомониторных конфигурациях, так и специальные виджеты, скажем, для управления графическими пакетами.



Compal показала варианты своего концепта Envision в конфигурации с двумя экранами одинакового размера по 15,6 дюйма (Envision Duo) или 13.5” (в Envision Lite) и со вторым, высота которого примерно вдвое меньше основного. В последнем случае клавиатура может быть отсоединена от корпуса ноутбука, поддерживая связь по беспроводному каналу. Эта конфигурация получила название Envision Pro.



Еще один концепт Compal под названием Voyager нацелен на тех поклонников ультрамобильных компьютеров, кому приходится много работать в дороге с использованием клавиатуры. Конструкторы смогли упаковать в 11-дюймовый форм-фактор дисплей с диагональю 12 дюймов и раскладную полноразмерную клавиатуру, размер которой соответствует 13-дюймовому ноутбуку.



Поделитесь своим мнением, а насколько вам важна эргономика работы с дисплеем и клавиатурой.

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