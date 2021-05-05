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Мировые поставки 5G-смартфонов выросли почти на 500%

5 мая 2021 г., 13:55
Мировые поставки 5G-смартфонов выросли почти на 500%

По версии Strategy Analytics, в начальной четверти 2021 г. глобально отгружено 133,9 млн смартфонов с поддержкой стандарта 5G. Относительно предыдущего года, по итогам которого было отгружено 24,0 млн аппаратов, рост достиг 458%.

Отмеченные цифры объясняются высоким интересом к подобным моделям в Китае, отличным глобальным спросом на Apple iPhone и массовым появлением Android-моделей по сравнительно доступным ценам.

По мнению экспертов, Apple за квартал отгрузила не менее 52 млн iPhone причем 40,4 млн из них поддерживали 5G. Apple iPhone оказались чистым лидером квартала — за ними 30% общемировых поставок 5G-смартфонов. Воспользовавшись трудностями у Huawei, OPPO за год нарастила долю в 5G-сегменте с 7 до 16%. Как итог, в начальной четверти 2021 г. позиции китайского вендора окрепли на 646% «YoY» и позволили выйти на третью строку рейтинга. С другой стороны, несмотря на увеличение поставок с 8,3 до 17 млн устройств, Samsung сократила подконтрольную долю с 35 до 13%.

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