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iPhone со складывающимся экраном больше, чем у iPad mini, выйдет в 2023 г.

5 мая 2021 г., 14:25

Аналитик TFI Securities Минчи Куо (Ming-Chi Kuo) представил новую серию прогнозов в отношение развития линейки iPhone.

Он считает, что в 2023 г. Apple будет предлагать смартфоны со складывающимся экраном, причем их поставки достигнут 15-20 млн единиц.

По словам Куо, новая модель, скорее всего, будет иметь 8-дюймовый складной OLED-дисплей. Это означает, что в развернутом состоянии он будет больше, чем дисплей 7,9 дюймов у современного iPad mini.

Складные модели смартфонов станут обязательным дополнением портфолио основных брендов, заявил Куо в своем отчете. «После волны 5G-устройств складной смартфон - это следующий инновационный пункт для продажи высококлассных моделей», - написал он.

Samsung, Huawei и Xiaomi уже представили свои модели, хотя цена по-прежнему делает их относительно недоступными для большинства потребителей.

Куо считает, что Apple готова возглавить намечающийся тренд выпуска складных устройств, которые, по его словам, «размывает сегментацию продуктов между смартфонами, планшетами и ноутбуками».

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