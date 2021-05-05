iPhone со складывающимся экраном больше, чем у iPad mini, выйдет в 2023 г.

5 мая 2021 г., 14:25

Аналитик TFI Securities Минчи Куо (Ming-Chi Kuo) представил новую серию прогнозов в отношение развития линейки iPhone.



Он считает, что в 2023 г. Apple будет предлагать смартфоны со складывающимся экраном, причем их поставки достигнут 15-20 млн единиц.



По словам Куо, новая модель, скорее всего, будет иметь 8-дюймовый складной OLED-дисплей. Это означает, что в развернутом состоянии он будет больше, чем дисплей 7,9 дюймов у современного iPad mini.



Складные модели смартфонов станут обязательным дополнением портфолио основных брендов, заявил Куо в своем отчете. «После волны 5G-устройств складной смартфон - это следующий инновационный пункт для продажи высококлассных моделей», - написал он.



Samsung, Huawei и Xiaomi уже представили свои модели, хотя цена по-прежнему делает их относительно недоступными для большинства потребителей.



Куо считает, что Apple готова возглавить намечающийся тренд выпуска складных устройств, которые, по его словам, «размывает сегментацию продуктов между смартфонами, планшетами и ноутбуками».

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!