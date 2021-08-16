Мировой рынок жестких дисков вышел в плюс

16 августа 2021 г., 11:45

Аналитики из TrendFocus засвидетельствовали рост мирового рынка жестких дисков во второй календарной четверти 2021 г. За счет отгрузки более 67 млн HDD, результат предыдущего квартала удалось улучшить на 5%, а общая емкость отгруженных дисков увеличилась до 350 EB.

Несмотря на то, что поставки дисков для мобильных и настольных систем снизились на 6,9% и 1,2% соответственно, в уверенный плюс (+18,2%) выбралось корпоративное направление. Последнее, в свою очередь, успехом обязано повышенному спросу на решения категории «nearline» — на протяжении рассматриваемого квартала отгружено рекордные 19,3 млн подобных устройств общей ёмкостью 243 EB. Другими словами на nearline-диски пришлось почти 70% общей ёмкости, отгруженных на протяжении квартала жестких дисков.

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