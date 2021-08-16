T-Mobile расследует утечку данных 100 млн клиентов

16 августа 2021 г., 12:45

Американский мобильный оператор T-Mobile расследует информацию появившуюся вчера о том, что личные данные более 100 миллионов пользователей сети стали доступны злоумышленникам.



Первым об утечке сообщило издание Vice, его редакторы смогли пообщаться с хакером, который заявил, что данные - номера социального страхования, номера телефонов, имена, физические адреса и сведения о водительских правах - получены с серверов T-Mobile.



На подпольном онлайн-форуме запрашивались 6 биткойнов за подмножество данных о 30 млн пользователей T-Mobile, тогда как остальные данные продаются в частном порядке, согласно отчету Vice.

За последние несколько лет у T-Mobile было несколько инцидентов с утечками данных пользователей - самый масштабный случился в 2018 году, когда хакеры получили доступ к личной информации 2 млн клиентов оператора.

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