 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 28 (1275)

18.07 - 25.07

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Мировой рынок смартфонов просел на 9%

29 июля 2021 г., 15:01

Мировой рынок смартфонов просел на 9%

Во второй четверти 2021 г. глобальные поставки смартфонов, по версии аналитиков из Canalys, достигли 316 млн устройств. Относительно предыдущего квартала налицо спад в размере 9%, что объясняется дефицитом отдельных компонентов на фоне сравнительно высокого спроса. В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок сумел выйти в плюс на 11%.

Лидером роста оказалась Xiaomi, которая, улучшив результат на 83% "YoY", впервые взобралась на вторую строку крупнейших вендоров. Первая позиция по-прежнему принадлежит Samsung, сумевшей показать рост в пределах 8%. Несмотря на очередной рекордный, исходя из объема выручки, квартал, Apple нарастила поставки iPhone лишь на 1%.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  