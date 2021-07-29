Мировой рынок смартфонов просел на 9%

29 июля 2021 г., 15:01

Во второй четверти 2021 г. глобальные поставки смартфонов, по версии аналитиков из Canalys, достигли 316 млн устройств. Относительно предыдущего квартала налицо спад в размере 9%, что объясняется дефицитом отдельных компонентов на фоне сравнительно высокого спроса. В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок сумел выйти в плюс на 11%.



Лидером роста оказалась Xiaomi, которая, улучшив результат на 83% "YoY", впервые взобралась на вторую строку крупнейших вендоров. Первая позиция по-прежнему принадлежит Samsung, сумевшей показать рост в пределах 8%. Несмотря на очередной рекордный, исходя из объема выручки, квартал, Apple нарастила поставки iPhone лишь на 1%.

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