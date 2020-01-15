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Мощнейший метеорологический суперкомпьютер оснастят чипами AMD EPYC второго поколения

15 января 2020 г., 16:25

Мощнейший метеорологический суперкомпьютер оснастят чипами AMD EPYC второго поколения

Компания Atos объявила о подписании контракта на 4 года с Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). Весь проект оценивается в 80 млн евро.

В рамках контракта будут предоставлены процессоры AMD EPYC второго поколения, которые обеспечат работу BullSequana XH2000 — самого мощного метеорологического суперкомпьютера в мире.

Мощнейший метеорологический суперкомпьютер оснастят чипами AMD EPYC второго поколения

Благодаря повышенной вычислительной мощности процессоров AMD EPYC 7742, суперкомпьютер BullSequana XH2000 позволит ECMWF осуществлять прогнозирование на 15 дней с высоким разрешением (примерно 10 км), предусматривая с большой степенью надежности возникновения и интенсивность экстремальных погодных явлений во всем мире.

Систему доставят в Болонью, Италия, в этом году, и она будет использоваться в работе сотен исследователей из более чем 30 стран Европы.


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